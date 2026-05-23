La película Nada entre los dos ya comenzó a posicionarse como una de las producciones latinoamericanas más comentadas de 2026. Con Natalia Oreiro y Gael García Bernal al frente del elenco, la nueva comedia romántica dirigida por Juan Taratuto apuesta por una historia atravesada por vínculos en crisis, emociones contenidas y encuentros inesperados. Además, uno de los aspectos que más interés despertó entre el público regional es que parte del rodaje se realizó en Uruguay.
Estreno en cines
"Nada entre los dos": Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan esta historia de amor
Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan “Nada entre los dos”, una comedia romántica filmada entre Argentina y Uruguay que se estrena en cines.