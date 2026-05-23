"Nada entre los dos": Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan esta historia de amor

Todo cambia durante una madrugada en la playa, cuando un supuesto temblor los obliga a salir de sus habitaciones. Entre conversaciones, copas y momentos de complicidad, surge una conexión inesperada que empieza a transformar la relación entre ambos.

El proyecto también llamó la atención por la química entre Oreiro y García Bernal, dos figuras reconocidas del cine y la televisión latinoamericana. En redes sociales y medios especializados ya comenzaron a aparecer comentarios positivos sobre el tono emocional de la película y las actuaciones de sus protagonistas.

Elenco

Además del dúo principal, el elenco incluye a Peto Menahem, Pía Watson y Guillermina Fabbiani Comba, quienes completan una historia que mezcla romance, tensión emocional y momentos introspectivos.

Otro de los puntos destacados de Nada entre los dos es su propuesta visual. Parte de la película fue filmada en locaciones de Uruguay, elemento que aporta paisajes costeros y escenarios naturales que acompañan el tono íntimo de la narración. La participación uruguaya en la producción también refuerza el crecimiento de las coproducciones regionales dentro de la industria audiovisual latinoamericana.

Con clasificación para mayores de 15 años, Nada entre los dos buscará conquistar al público con una historia romántica que evita los clichés tradicionales y pone el foco en las emociones, las dudas y las segundas oportunidades.