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Cultura y espectáculos Nada entre los dos | Elenco |

Estreno en cines

"Nada entre los dos": Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan esta historia de amor

Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan “Nada entre los dos”, una comedia romántica filmada entre Argentina y Uruguay que se estrena en cines.

Nada entre los dos se estrena en cines.

Nada entre los dos se estrena en cines.
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La película Nada entre los dos ya comenzó a posicionarse como una de las producciones latinoamericanas más comentadas de 2026. Con Natalia Oreiro y Gael García Bernal al frente del elenco, la nueva comedia romántica dirigida por Juan Taratuto apuesta por una historia atravesada por vínculos en crisis, emociones contenidas y encuentros inesperados. Además, uno de los aspectos que más interés despertó entre el público regional es que parte del rodaje se realizó en Uruguay.

La cinta, una coproducción entre Argentina y Uruguay, tiene una duración de 90 minutos y propone una mirada íntima sobre las relaciones de pareja y las contradicciones emocionales de sus protagonistas. Lejos de enfocarse en los juicios morales tradicionales sobre la infidelidad, la historia busca explorar los sentimientos y las decisiones personales desde una perspectiva más humana.

¿De qué se trata?

La trama sigue a Guillermo, interpretado por Gael García Bernal, y a Mechi, personaje de Natalia Oreiro. Ambos trabajan en la misma empresa y se conocen durante un viaje laboral. Aunque están casados y mantienen vidas aparentemente estables, los dos sienten que arrastran rutinas y realidades que ya no los representan.

Todo cambia durante una madrugada en la playa, cuando un supuesto temblor los obliga a salir de sus habitaciones. Entre conversaciones, copas y momentos de complicidad, surge una conexión inesperada que empieza a transformar la relación entre ambos.

El proyecto también llamó la atención por la química entre Oreiro y García Bernal, dos figuras reconocidas del cine y la televisión latinoamericana. En redes sociales y medios especializados ya comenzaron a aparecer comentarios positivos sobre el tono emocional de la película y las actuaciones de sus protagonistas.

Elenco

Además del dúo principal, el elenco incluye a Peto Menahem, Pía Watson y Guillermina Fabbiani Comba, quienes completan una historia que mezcla romance, tensión emocional y momentos introspectivos.

Otro de los puntos destacados de Nada entre los dos es su propuesta visual. Parte de la película fue filmada en locaciones de Uruguay, elemento que aporta paisajes costeros y escenarios naturales que acompañan el tono íntimo de la narración. La participación uruguaya en la producción también refuerza el crecimiento de las coproducciones regionales dentro de la industria audiovisual latinoamericana.

Con clasificación para mayores de 15 años, Nada entre los dos buscará conquistar al público con una historia romántica que evita los clichés tradicionales y pone el foco en las emociones, las dudas y las segundas oportunidades.

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