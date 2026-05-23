Valeria Ripoll no le cerró la puerta a ser dirigente de Nacional: "Capaz algún día..."

No cerró la puerta

“Nunca lo pensé. Hay mucha gente que dice que el fútbol y la política son muy parecidos. No soy de escaparle a los desafíos. Capaz algún día… ¿Quién te dice?”, mencionó, consultada sobre la posibilidad de integrar la Comisión Directiva tricolor en algún momento.

“Estoy muy enojada con la realidad de Nacional hoy. Me angustia y me genera dolor. Cuando uno lo vive como una pasión, es lo mismo para cualquier otra situación de tu vida. Me gustaría que mis hijos puedan ver a Nacional campeón de la Libertadores”, comentó.

Y dijo que, cuando va al estadio, suele ir a la popular: “Siempre que puedo, voy. Normalmente estoy muy cerquita de la barra. No tengo inconveniente en estar ahí, donde realmente es muy lindo el ambiente. Mi hija está todo el partido cantando; a mí, ahora, me da un poquito más de cosa, porque la gente te queda mirando como diciendo: ‘¿Realmente es esta mujer?’. Se tornó muy divertido. Que seas político, no cambia absolutamente nada”.

Nacional y Goes

“Tengo dos amores deportivos: Nacional y Goes. Hice los exteriores de mi cumpleaños de 15 en la sede de Nacional”, contó, y agregó: “Mi papá era muy hincha de Peñarol y, cuando yo era chiquita, quería convencerme a toda costa de que fuera de Peñarol. Obviamente, no lo pudo lograr”,

Ripoll recordó la “linda experiencia” de cómo se hizo fanática del elenco bolsilludo: “Un día, mi padre fue a comprar la camiseta de Peñarol y me dijo: ‘Mirá qué linda que es’. ‘A mí me gusta la blanca’, le contesté. Con todo el dolor del alma, me tuvo que comprar la camiseta de Nacional. Y ahí quedó, para toda la vida, que yo iba a ser hincha de Nacional”.