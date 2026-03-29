Irán destruyó avión de alerta temprana en ataque a base de EEUU en Arabia

Agresión a Irán

EEUU e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

‎La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

El país persa está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de EEUU emplazadas en diversos países de Oriente Medio.

‎El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)