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acciones militares

Irán destruyó avión de alerta temprana en ataque a base de EEUU en Arabia

Además del avión otras aeronaves que se hallaban cerca fueron dañadas en el ataque realizado por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Restos del E-3 destruido por el ataque iraní.

Restos del E-3 destruido por el ataque iraní.
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó que su Fuerza Aérea destruyó un avión E-3 estadounidense con el sistema de alerta temprana y control aerotransportado (AEW&C, por sus siglas en inglés).

"En las conjuntas acciones militares con misiles y drones de la Fuerza Aérea del CGRI, al menos un avión E-3 de la llamada AEW&C con las capacidades de reconocimiento, mando y control de la aviación fue completamente destruido, por la gracia de Dios, en la base aérea en Al Kharj en Arabia Saudí", indica el comunicado publicado por la agencia IRIB.

La nota agrega que varios aviones en la cercanía también sufrieron daños considerables.

Agresión a Irán

EEUU e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

‎La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

El país persa está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de EEUU emplazadas en diversos países de Oriente Medio.

‎El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(Sputnik)