Nacional por levantar cabeza recibe a Albion por la segunda fecha del Intermedio

La gran pregunta es que equipo colocará el entrenador este sábado, debido a la cercanía del cotejo por Libertadores ante los chilenos.

En ese conteto, es casi un hecho que no estará Lucas Rodríguez en el 11 titular albo, ya que ante Universitario salió en el minuto 10 por una lesión muscular. Sin duda una baja más que importante, ya que el volante central no tiene sustituto en este plantel.

Pero hay otros jugadores que pueden quedar al margen. Por ejemplo Baltasar Barcia. El extremo es duda, ya que se le realizaron estudios para confirmar la entidad de una dolencia muscular. Habrá que ver si llega para el partido ante Albión.

Albión será un duro rival

Albiónl llega al Gran Parque Central como uno de los grandes animadores del año tras finalizar en la tercera posición del Torneo Apertura. En la primera jornada del Intermedio, empató 0 a 0 ante Wanderers.

El pionero es uno de los equipos que juega mejor fútbol local y ya lo demostró en el primer semestre, incluso ganándole muy bien a Nacional en el Torneo Apertura.

Albion acumula una racha de 10 partidos sin perder. Su última caída se dio el pasado 14 de marzo a manos de Peñarol por 1-0, por lo cual será un hueso duro de roer para el tricolor

Nacional - Albion

El partido entre Nacional y Albion comenzará a la hora 18:30 en el Gran Parque Central. El partido será arbitrado por Andrés Matonte secundado por Andrés Nievas y Matías Rodríguez. El VAR estará a cargo de Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Agustín dos Santos, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschion, Francisco Ginella, Santiago Costa; Carlos Airala, Álvaro López, y Briam Acosta.