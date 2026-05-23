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Sociedad polar | heladas | pronóstico

"Team invierno"

Aire polar provoca heladas generales y fuertes vientos costeros en Uruguay

Masa polar y vientos de 55 km/h congelan la costa; MetSul e Inumet prevén heladas severas y mínimas bajo cero en todo Uruguay.

Aire polar provoca bajas temperaturas

Aire polar provoca bajas temperaturas

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Una potente masa de aire polar y la influencia de un anticiclón expandido continúan afectando el territorio uruguayo, consolidando condiciones climáticas de invierno riguroso. De acuerdo con los datos consolidados de los organismos oficiales y los principales centros de monitoreo meteorológico de la región, se prevé que el ambiente gélido, las heladas generalizadas y el viento persistente dominen el panorama durante los próximos días.

Pronóstico por fuentes

1. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET)

El organismo oficial del Estado confirma que las temperaturas se mantendrán sumamente bajas, con una escasa amplitud térmica en gran parte del país debido a la presencia de abundante nubosidad y heladas agrometeorológicas.

  • Área Metropolitana y Sur: Las mañanas continuarán registrando mínimas de entre 3°C y 7°C, mientras que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 13°C a 15°C durante las tardes. El cielo se presentará algo nuboso a nuboso, con neblinas persistentes y bancos de niebla densos en zonas periféricas y rutas.

  • Interior (Centro, Este y Noreste): Los termómetros continuarán marcando valores críticos cercanos a los 0°C, con mínimas puntuales que podrían quebrar la barrera del cero. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja a nula, exceptuando algún chaparrón costero muy aislado.

2. Observatorio Meteorológico MetSul (Brasil)

El centro de monitoreo brasileño advierte que la región experimenta "una semana de julio en mayo" debido al ingreso directo de aire frío de origen polar.

  • Heladas Severas: MetSul destaca que la combinación de bajas temperaturas, noches despejadas en el interior profundo y escasa humedad atmosférica posterior propiciarán heladas generalizadas y severas.

  • Temperaturas Mínimas Extremas: Sus modelos proyectan marcas térmicas de hasta -4°C en los puntos más vulnerables y desprotegidos de la zona centro y norte de Uruguay, con alto riesgo de afectación para la actividad agrícola y ganadera.

3. Proyecciones de Viento (Windguru)

Los modelos de predicción marina y costera de Windguru indican un flujo de viento persistente proveniente del sector Este/Noreste que afectará principalmente la franja marítima y fluvial.

  • Intensidad: Se estiman vientos sostenidos con rachas que alcanzarán picos de entre 25 y 30 nudos (aproximadamente entre 45 y 55 km/h) en las costas de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

  • Efecto en la Sensación Térmica: Este viento constante, cargado de humedad oceánica, provocará un marcado descenso de la sensación térmica en la franja costera, ubicándola muy cerca de los 0°C en las primeras horas de la mañana, a pesar de que la temperatura real del termómetro marque valores superiores.

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