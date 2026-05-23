Aire polar provoca heladas generales y fuertes vientos costeros en Uruguay

Una potente masa de aire polar y la influencia de un anticiclón expandido continúan afectando el territorio uruguayo, consolidando condiciones climáticas de invierno riguroso. De acuerdo con los datos consolidados de los organismos oficiales y los principales centros de monitoreo meteorológico de la región, se prevé que el ambiente gélido, las heladas generalizadas y el viento persistente dominen el panorama durante los próximos días.