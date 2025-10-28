Israel rompe la tregua en Gaza: hay 30 muertos por bombardeos

Las Brigadas Qassam, el ala militar del movimiento palestino Hamás, habían declarado anteriormente que descubrió el cuerpo de un rehén fallecido en uno de los túneles bajo la Franja de Gaza y planeaba entregarlo a Israel este martes.

Pero tras el anuncio de Israel, anunciaron que pospondrán la entrega de los restos de un rehén debido a la violación del cese al fuego por parte de Tel Aviv, según un comunicado del grupo publicado en redes sociales.

Frágil tregua

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de una veintena de israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.

Según el plan de paz, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

(Sputnik)