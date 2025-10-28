Israel rompe la tregua en Gaza: hay 30 muertos por bombardeos

El número de las víctimas mortales por ataques recientes de Israel contra la Franja de Gaza aumentó a 30 fallecidos, declaró el portavoz del Servicio de Defensa Civil de Gaza, Mahmud Bassal. Anteriormente se informó de nueve personas muertas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Al menos 30 personas han muerto y decenas han sido heridas por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza", declaró Bassl citado por la agencia de noticias France Presse.
El martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó, tras mantener consultas con el mando militar, lanzar poderosos ataques contra la Franja de Gaza.
Las Brigadas Qassam, el ala militar del movimiento palestino Hamás, habían declarado anteriormente que descubrió el cuerpo de un rehén fallecido en uno de los túneles bajo la Franja de Gaza y planeaba entregarlo a Israel este martes.
Pero tras el anuncio de Israel, anunciaron que pospondrán la entrega de los restos de un rehén debido a la violación del cese al fuego por parte de Tel Aviv, según un comunicado del grupo publicado en redes sociales.
Frágil tregua
Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.
Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de una veintena de israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.
Según el plan de paz, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.
(Sputnik)