Desde US$200: así será la inversión ciudadana en una nueva planta solar en Baygorria

Según explicó Cardona, los aportes individuales se canalizarán mediante obligaciones negociables emitidas por entidades financieras, entre ellas el Banco República. Este instrumento permitirá que los ahorristas participen en el financiamiento del proyecto con la expectativa de obtener una rentabilidad a mediano plazo.

UTE

El esquema prevé que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) sea la encargada de pagar intereses anuales a los inversores, con una tasa fija que aún no fue detallada públicamente. No obstante, la ministra adelantó que la proyección es devolver el capital inicial en un plazo estimado de cinco años.

Desde el Ejecutivo se destacó que Uruguay cuenta con una matriz energética altamente renovable, pero que aún existen oportunidades para seguir diversificando las fuentes y fortalecer la generación solar. En ese sentido, la planta en Baygorria se presenta como un paso adicional en esa dirección.

El llamado a pequeños ahorristas también se enmarca en un contexto donde el gobierno procura dinamizar la inversión interna, ofreciendo instrumentos financieros accesibles y vinculados a proyectos concretos de desarrollo.

Si bien no se detallaron aún aspectos clave como la tasa de interés o el volumen total de la inversión requerida, las autoridades señalaron que en las próximas semanas se brindará información más precisa sobre las condiciones de participación.