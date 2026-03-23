Desde US$200: así será la inversión ciudadana en una nueva planta solar en Baygorria

El gobierno anunció un nuevo proyecto de generación de energía renovable que apunta a democratizar la inversión. La construcción de una planta de energía solar en Baygorria será financiada, en parte, por pequeños ahorristas.
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La iniciativa fue presentada este lunes por el presidente Yamandú Orsi junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quienes convocaron a ciudadanos a participar del financiamiento con montos accesibles, a partir de 200 dólares y sin un límite máximo de inversión.
El proyecto se desarrollará en la zona de la represa de Baygorria, sobre el río Negro, y forma parte de la estrategia oficial para ampliar la matriz energética renovable del país, al tiempo que se generan nuevas alternativas de ahorro e inversión para la población.
Según explicó Cardona, los aportes individuales se canalizarán mediante obligaciones negociables emitidas por entidades financieras, entre ellas el Banco República. Este instrumento permitirá que los ahorristas participen en el financiamiento del proyecto con la expectativa de obtener una rentabilidad a mediano plazo.
UTE
El esquema prevé que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) sea la encargada de pagar intereses anuales a los inversores, con una tasa fija que aún no fue detallada públicamente. No obstante, la ministra adelantó que la proyección es devolver el capital inicial en un plazo estimado de cinco años.
Desde el Ejecutivo se destacó que Uruguay cuenta con una matriz energética altamente renovable, pero que aún existen oportunidades para seguir diversificando las fuentes y fortalecer la generación solar. En ese sentido, la planta en Baygorria se presenta como un paso adicional en esa dirección.
El llamado a pequeños ahorristas también se enmarca en un contexto donde el gobierno procura dinamizar la inversión interna, ofreciendo instrumentos financieros accesibles y vinculados a proyectos concretos de desarrollo.
Si bien no se detallaron aún aspectos clave como la tasa de interés o el volumen total de la inversión requerida, las autoridades señalaron que en las próximas semanas se brindará información más precisa sobre las condiciones de participación.