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Política

por guerra en medio oriente

Combustibles: Gobierno podría cambiar régimen de fijación de precios

La presidenta de Ancap señaló que se analiza la posibilidad de cambiar el régimen de fijación de precios de los combustibles.

Ancap sigue de cerca la evolución del precio del petróleo.

Ancap sigue de cerca la evolución del precio del petróleo.

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Por Fabián Tapia

La alta volatilidad de los precios del petróleo, provocada por la guerra en el Medio Oriente, amerita que el Poder Ejecutivo analice si conviene mantener el sistema de ajustes bimensuales de precios de los combustibles, dijo la presidenta de Ancap, Cecilia San Román. Aclaró, no obstante, que eso es potestad del Ejecutivo y no de la empresa.

"Vivimos un momento de altísima volatilidad", observó San Román en declaraciones a Info Capital (TV Ciudad). Y agregó seguidamente que a su juicio "ha sido un momento histórico en cuanto a la volatilidad en el propio día; podemos estar iniciando jornada con una situación y terminarla con otra absolutamente diferente".

En lo que va del conflicto, se ha registrado hasta un 60% por encima del precio del Brent, precisó. Aunque, en particular, los derivados y sobre todo el gasoil "han sido los que más se han disparado a nivel internacional".

Por esta razón indicó que desde el organismo "estamos muy atentos, porque si bien estamos entregando informes semanalmente, esto puede cambiar de un día para otro y el impacto en la economía de la empresa o en la economía del país puede ser bastante importante".

Fijación de precios

Sobre la posibilidad de que esta crisis determine cambios en el régimen de fijación de los precios de los combustibles, que ahora se hace cada dos meses, San Román indicó que "esa variable se está analizando". No obstante, aclaró que es "una decisión que trasciende a Ancap" Eso se está analizando, pero es resorte de los ministerios, tanto de Economía como de Energía, que tendrán que hacer sus evaluaciones de impacto sobre la macroeconomía y sobre los usuarios".

Este lunes 23 de marzo de 2026, los precios del petróleo cerraron con una caída debido a la perspectiva de una tregua en el conflicto de Oriente Medio. El crudo Brent bajó de la barrera de los U$S 100, cerrando cerca de U$S 92.68 - 101, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) se situó en torno a los U$S 88.58 - 90.71 por barril.

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