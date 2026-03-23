La alta volatilidad de los precios del petróleo, provocada por la guerra en el Medio Oriente, amerita que el Poder Ejecutivo analice si conviene mantener el sistema de ajustes bimensuales de precios de los combustibles, dijo la presidenta de Ancap, Cecilia San Román. Aclaró, no obstante, que eso es potestad del Ejecutivo y no de la empresa.
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Combustibles: Gobierno podría cambiar régimen de fijación de precios
La presidenta de Ancap señaló que se analiza la posibilidad de cambiar el régimen de fijación de precios de los combustibles.