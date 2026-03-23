Combustibles: Gobierno podría cambiar régimen de fijación de precios

Por esta razón indicó que desde el organismo "estamos muy atentos, porque si bien estamos entregando informes semanalmente, esto puede cambiar de un día para otro y el impacto en la economía de la empresa o en la economía del país puede ser bastante importante".

Fijación de precios

Sobre la posibilidad de que esta crisis determine cambios en el régimen de fijación de los precios de los combustibles, que ahora se hace cada dos meses, San Román indicó que "esa variable se está analizando". No obstante, aclaró que es "una decisión que trasciende a Ancap" Eso se está analizando, pero es resorte de los ministerios, tanto de Economía como de Energía, que tendrán que hacer sus evaluaciones de impacto sobre la macroeconomía y sobre los usuarios".

Este lunes 23 de marzo de 2026, los precios del petróleo cerraron con una caída debido a la perspectiva de una tregua en el conflicto de Oriente Medio. El crudo Brent bajó de la barrera de los U$S 100, cerrando cerca de U$S 92.68 - 101, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) se situó en torno a los U$S 88.58 - 90.71 por barril.