Julia Matilla, la alcaldesa que pretende consolidar la identidad de Ciudad de la Costa

Esa dinámica es fundamental en un municipio que, como ella describe, es una excepción dentro del país. Con 115 mil habitantes, Ciudad de la Costa es el municipio más poblado del interior, superando incluso a algunos departamentos. Pero su particularidad radica en que es un territorio que se pobló antes de planificarse. “Es una ciudad que se ha ido consolidando, que hoy tiene 31 años... pero que todavía no es un objeto de estudio, por ejemplo, la academia no estudia Ciudad de la Costa"; Esta falta de análisis se refleja incluso en los datos oficiales: para saber cuánta población tiene, hay que "sumar balnearios", ya que el censo del INE aún no la reconoce como una unidad urbana.

"Se trata de un área no solamente densamente poblada, sino que no ha parado de crecer, todos los años hay una horda de gente que se muda para acá. Desde el censo del 2011 al censo 2023 crecimos en 20.000 habitantes, es una tasa promedio de 1,7% superior al promedio anual, o sea es el tercer municipio o tercer ciudad que crece por encima del promedio anual nacional", concluyó.

La movilidad es una urgencia

Uno de los problemas que más desvela a la alcaldesa y a sus vecinos es la movilidad. Al estar pegada a Montevideo, la ciudad funciona como una ciudad dormitorio, pero con una infraestructura que no da abasto. "Sin duda que el tema del transporte es de las principales problemáticas que tenemos en Ciudad de la Costa" sostuvo Julia, poniendo el foco en la esperada red metropolitana que planea el Ministerio de Transporte.

"Salís a las 7 de la mañana para estar a las 8 en el centro y no llegas, salís del Pinar y no llegas, pasas una hora y media arriba del ómnibus", expresó.

La entrevistada no solo habló de tiempos, sino de la confianza en el sistema de transporte público y desde una perspectiva de género. "Uno a la hora de tener un hijo, ¿a dónde tiene que llevarlo? Siendo mujer y saliendo a trabajar, ¿Dónde puede cuidar de ese niño si no hay una red familiar? " señala, ejemplificando la dificultad de acceder a servicios básicos como los 6 CAIF distribuidos a lo largo de la ciudad sin un transporte público eficiente.

Basurales y podas

Otro de los grandes desafíos es la gestión de residuos. "Hoy tenemos aproximadamente 40 basurales endémicos en Ciudad de la Costa" reveló Julia con preocupación. "Esto significa que los vecinos van, tiran, arrojan podas y basura en general. Y viene Gestión Ambiental y lo limpia, es continuo, sistemático, se tira, se limpia, se tira, se limpia".

El problema se agrava con las podas, especialmente en verano por el riesgo de incendio. Para Julia la solución pasa por mejorar el sistema de recolección departamental y fomentar una nueva cultura de corresponsabilidad. "El espacio público es de todos y tenemos que cuidarlo".

Construir identidad desde la cultura y la participación

Ante la falta de medios locales tradicionales que nucleen a la comunidad, la alcaldesa ha apostado fuerte a la comunicación digital y a la generación de eventos que forjen un sentido de pertenencia. "La comunicación fue de las principales aspectos que trabajamos desde que asumimos" explicó. "Generar canales de comunicación más cercanos a la gente" es un objetivo que se mantiene.

En esa línea, se destaca el esfuerzo por recuperar la fiesta aniversario de la ciudad. "Queremos volver a ese inicio de crear un aniversario que sea construido entre todos", señaló, anunciando encuentros con vecinos para definir cómo celebrarlo el próximo 19 de octubre. También mencionó la importancia de los Centros Barriales, espacios de cogestión donde existe una gran oferta cultural, social, y actividades como la feria de emprendedoras realizada en marzo para conmemorar el 8M, buscando "generar espacios de referencia culturales".

El desafío del crecimiento y la vivienda

El crecimiento explosivo de la ciudad (20 mil habitantes más entre 2011 y 2023 y creciendo) también plantea un problema de acceso a la tierra, especialmente para las cooperativas de vivienda. "El valor del suelo en Ciudad de la Costa ha aumentado muchísimo los últimos años, es exponencial el crecimiento y eso repercute en el acceso a la tierra para los cooperativistas", adviertió Julia. "Ciudad de la Costa es el único que tiene este problema del valor del suelo en Canelones". Este es un tema que, según la alcaldesa, trabajan de cerca con la red de cooperativas y la intendencia, buscando alternativas ante la disminución de terrenos públicos.

Con un presupuesto aún en proceso de aprobación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Julia se prepara para ejecutar el plan estratégico 2025-2030, construido a partir de ocho cabildos vecinales. Su gestión, resumió, se centrará en "generar un tercer nivel de gobierno que sea de cercanía " y caminar hacia "la generación de la cultura de la construcción y la apropiación del territorio como identidad". Un trabajo que, para la joven alcaldesa, recién comienza.