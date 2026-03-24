Del "poca monta" al "¿quién te crees que sos?": Saavedra marca la cancha en el Inisa

Del relato de Saavedra se desprende la certeza de que su postura no contradice su enfoque humano. “Lo digo con toda la autoridad moral del mundo y absolutamente tranquilo de espíritu, porque estamos en un momento del INISA en que estamos ofreciendo todo tipo de posibilidades de capacitación, de trabajo, de integración familiar”, afirmó.

Y añadió: "Yo se lo digo a ellos: pórtense bien y están todas las oportunidades. Desde el presidente de la República para abajo, están todos anhelando que dejen la vida del delito y que vengan a vivir en comunidad".

Antes de pasar a otro tema, Saavedra pidió permiso para compartir una reflexión personal sobre su carácter, definiéndose como un "hombre de paz" y un "padre de familia" que "trata a todo el mundo con afecto". No obstante, dejó claro que su apertura tiene un límite. “Por las buenas, me sacás todo, literalmente. Pero por las malas, no. Te voy a dar batalla. Si pierdo, pierdo".

Un momento de oportunidades

Al profundizar en las oportunidades que da el INISA actualmente, Saavedra informó que se están ofreciendo capacitaciones, oportunidades de trabajo remuneradas, integración familiar y posibilidades de circulación. Además, destacó especialmente el inicio, previsto para este 6 de abril, de un convenio con el dirigente Richard Read que involucra a 80 jóvenes que saldrán diariamente de los centros de detención para capacitarse.

“Hay 150 puestos de trabajo ya comprometidos, para que cuando salgan puedan rehacer su vida, tengan un lugarcito del Uruguay donde hacer su vida”, detalló.

Consultado sobre si las políticas se llevan adelante "por las buenas o por las malas", el director destacó el clima de trabajo dentro del INISA. Aseguró que el Directorio—que integra junto a Daniel Radío y Ángel Fachinetti—, a pesar de las diferencias partidarias, trabaja en "un clima fantástico", donde "hemos votado todo por unanimidad”.