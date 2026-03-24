Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Saavedra | Gestión | oportunidades

Entre el afecto y los límites

Del "poca monta" al "¿quién te crees que sos?": Saavedra marca la cancha en el Inisa

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, analizó la tensión en los centros, redefinió su polémica frase tras el motín y detalló los nuevos planes de inserción laboral.

Jaime Saavedra, presidente del Inisa.

Jaime Saavedra, presidente del Inisa.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (INISA), Jaime Saavedra, fue entrevistado en el programa "Eramos tan progres", emitido por Caras y Caretas TV, donde habló de todo: la polémica por sus dichos luego del motín en un centro del organismo, su trato con las y los menores en conflicto con la ley, así como los proyectos de reinserción.

Al inicio de la entrevista, el jerarca—reconocido por su trayectoria y sensibilidad en los procesos de cambio de personas privadas de libertad o liberadas del sistema carcelario—, se retractó de la calificación "delincuentes de poca monta", con la que se refirió a los menores que protagonizaron un episodio de violencia contra funcionarias del organismo durante un motín. “Cambio el ‘delincuente de poca monta’, que fue una expresión de momento, por este concepto, que es el que yo creo que tenemos que debatir: ¿Quién te crees que sos?”, expresó Saavedra con firmeza.

Saavedra aseguró que ese "¿Quién te crees que sos?" es un planteo que les hace a los propios jóvenes "en la cara". “¿A quién se le ocurre que tenés el derecho de agarrar a dos trabajadoras y mantenerlas privadas de la libertad? ¿En qué país te crees que vivís?”, agregó.

Del relato de Saavedra se desprende la certeza de que su postura no contradice su enfoque humano. “Lo digo con toda la autoridad moral del mundo y absolutamente tranquilo de espíritu, porque estamos en un momento del INISA en que estamos ofreciendo todo tipo de posibilidades de capacitación, de trabajo, de integración familiar”, afirmó.

Y añadió: "Yo se lo digo a ellos: pórtense bien y están todas las oportunidades. Desde el presidente de la República para abajo, están todos anhelando que dejen la vida del delito y que vengan a vivir en comunidad".

Antes de pasar a otro tema, Saavedra pidió permiso para compartir una reflexión personal sobre su carácter, definiéndose como un "hombre de paz" y un "padre de familia" que "trata a todo el mundo con afecto". No obstante, dejó claro que su apertura tiene un límite. “Por las buenas, me sacás todo, literalmente. Pero por las malas, no. Te voy a dar batalla. Si pierdo, pierdo".

Un momento de oportunidades

Al profundizar en las oportunidades que da el INISA actualmente, Saavedra informó que se están ofreciendo capacitaciones, oportunidades de trabajo remuneradas, integración familiar y posibilidades de circulación. Además, destacó especialmente el inicio, previsto para este 6 de abril, de un convenio con el dirigente Richard Read que involucra a 80 jóvenes que saldrán diariamente de los centros de detención para capacitarse.

“Hay 150 puestos de trabajo ya comprometidos, para que cuando salgan puedan rehacer su vida, tengan un lugarcito del Uruguay donde hacer su vida”, detalló.

Consultado sobre si las políticas se llevan adelante "por las buenas o por las malas", el director destacó el clima de trabajo dentro del INISA. Aseguró que el Directorio—que integra junto a Daniel Radío y Ángel Fachinetti—, a pesar de las diferencias partidarias, trabaja en "un clima fantástico", donde "hemos votado todo por unanimidad”.

Embed - #12 - ETP - | Orsi Apuesta al Hidrógeno, Saavedra Apuesta a la Reinserción: ¿Dónde Poner la Plata?

Temas

Te puede interesar