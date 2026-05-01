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Javier Díaz | 1 de Mayo | Diálogo Social

Oratoria del PIT-CNT

Javier Díaz: "sería un bochorno que el Diálogo Social termine en un papel" sin concretar acuerdos

En el cierre del 1 de Mayo, Javier Díaz dijo que coincide con el presidente Yamandú Orsi en cuanto a convertir el Diálogo Social en leyes y decretos.

Javier Díaz en el acto del PIT-CNT por el 1 de Mayo

Javier Díaz en el acto del PIT-CNT por el 1 de Mayo
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Javier Díaz, Secretario General del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), fue el encargado de cerrar la oratoria del acto central del PIT-CNT este 1° de mayo. Con un discurso marcado por la reivindicación social y la propuesta económica, Díaz puso el foco en la redistribución de la riqueza para combatir la pobreza infantil y la necesidad de reactivar la industria nacional.

Impuesto al 1% más rico para abatir pobreza infantil

Impuesto al "1% más rico" para abatir la pobreza infantil

"Esta propuesta no implica crear un nuevo impuesto, basta con la modificación de uno ya existente. No aumenta la presión tributaria del país; solo lo hace al 1%, y es muy modesto. Esto permitiría recaudar entre medio punto y un punto del PIB", afirmó el dirigente.

Asimismo, subrayó la apertura al diálogo del sindicato: "Si la propuesta disgusta, estamos dispuestos a considerar alternativas que aceleren el proceso de abatir la pobreza infantil".

Impulso a la industria y compras públicas

En materia de empleo, el SUNCA planteó que el Plan Nacional de Riego se ejecute utilizando insumos nacionales mediante el uso estratégico de las compras públicas. Díaz también hizo énfasis en el fortalecimiento de la industria naval nacional, citando como ejemplo negativo el reciente "escándalo de Cardama".

Agenda sindical: Jornada laboral y Seguridad Social

Díaz instó al sistema político a retomar la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, pidiendo que se "desempolven de los cajones" los proyectos de ley presentados anteriormente por el actual partido de gobierno.

Respecto a la seguridad social y el documento del Diálogo Social, el dirigente cuestionó el lucro financiero y defendió la regulación del ahorro individual. "Consideramos un avance que el ahorro esté regulado por parámetros de calidad en la gestión y las inversiones. Llama la atención las reacciones virulentas de las clases dominantes ante esto", señaló.

Díaz dijo que " sería un bochorno que el resultado del diálogo social , que se trabajó durante un año, que involucró a buena parte del sistema político, organizaciones sindicales y sociales a lo largo y ancho del país, terminara en un papel , y no se concretara en normas, en leyes y en decretos". A su vez el dirigente expresó coincidencia con el presidente Yamandu Orsi: "estamos totalmente de acuerdo con el Presidente de la República, de que en el segundo semestre el resultado del dialogo social se tienen que convertir" en realidad.

Geopolítica y Memoria

En la oratoria incluyó un marcado tono internacionalista, reivindicando la paz mundial, el antimperialismo y solicitando al gobierno mantener la solidaridad con Cuba. Finalmente, Díaz culminó con un fuerte llamado al "Nunca más dictadura" y adelantó que el PIT-CNT ya se prepara para la lucha presupuestal en la próxima Rendición de Cuentas.

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