Javier Díaz: "sería un bochorno que el Diálogo Social termine en un papel" sin concretar acuerdos

Asimismo, subrayó la apertura al diálogo del sindicato: "Si la propuesta disgusta, estamos dispuestos a considerar alternativas que aceleren el proceso de abatir la pobreza infantil".

Impulso a la industria y compras públicas

En materia de empleo, el SUNCA planteó que el Plan Nacional de Riego se ejecute utilizando insumos nacionales mediante el uso estratégico de las compras públicas. Díaz también hizo énfasis en el fortalecimiento de la industria naval nacional, citando como ejemplo negativo el reciente "escándalo de Cardama".

Agenda sindical: Jornada laboral y Seguridad Social

Díaz instó al sistema político a retomar la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, pidiendo que se "desempolven de los cajones" los proyectos de ley presentados anteriormente por el actual partido de gobierno.

Respecto a la seguridad social y el documento del Diálogo Social, el dirigente cuestionó el lucro financiero y defendió la regulación del ahorro individual. "Consideramos un avance que el ahorro esté regulado por parámetros de calidad en la gestión y las inversiones. Llama la atención las reacciones virulentas de las clases dominantes ante esto", señaló.

Díaz dijo que " sería un bochorno que el resultado del diálogo social , que se trabajó durante un año, que involucró a buena parte del sistema político, organizaciones sindicales y sociales a lo largo y ancho del país, terminara en un papel , y no se concretara en normas, en leyes y en decretos". A su vez el dirigente expresó coincidencia con el presidente Yamandu Orsi: "estamos totalmente de acuerdo con el Presidente de la República, de que en el segundo semestre el resultado del dialogo social se tienen que convertir" en realidad.

Geopolítica y Memoria

En la oratoria incluyó un marcado tono internacionalista, reivindicando la paz mundial, el antimperialismo y solicitando al gobierno mantener la solidaridad con Cuba. Finalmente, Díaz culminó con un fuerte llamado al "Nunca más dictadura" y adelantó que el PIT-CNT ya se prepara para la lucha presupuestal en la próxima Rendición de Cuentas.