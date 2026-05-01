Más de medio millón de cubanos ratifican apoyo a la revolución en masiva jornada por el 1 de Mayo

La oradora enfatizó que las sanciones se han visto agravadas por la orden ejecutiva de enero de 2026, la cual busca asfixiar la operatividad del país. "No nos detendremos. Tenemos la responsabilidad de reinventarnos para crecer", afirmó Hernández Valdés, subrayando que la industria nacional apuesta hoy por la innovación, la autogestión financiera y la sustitución estratégica de importaciones para paliar las carencias diarias.

Firma por la Patria: Un mandato popular

Uno de los momentos más significativos del acto fue el anuncio de los resultados de la iniciativa "Mi firma por la Patria". Un total de 6.230.973 cubanos y cubanas mayores de 16 años estamparon su rúbrica en rechazo al cerco energético y las amenazas de guerra.

Este movimiento de la sociedad civil, que inició el pasado 19 de abril —en saludo al 65.º aniversario de la victoria en Playa Girón—, culminó con la entrega simbólica de los libros de firmas a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. El gesto simboliza la voluntad ciudadana de defender la soberanía nacional como un derecho irrenunciable.

El legado de Fidel y la solidaridad internacional

El presidente de la Comisión Organizadora del 22.º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, calificó la movilización como "el Primero de Mayo de Fidel en el año de su centenario". En su discurso, Colina Rodríguez destacó la superioridad moral de la isla frente a las agresiones externas.

"Este país ha enviado médicos a donde otros envían bombas, ha ofrecido alfabetización donde otros imponen analfabetismo funcional", sentenció el dirigente sindical, quien también denunció el uso de algoritmos digitales y mecanismos de neofascismo para intentar desestabilizar a la nación. Según Colina, la resistencia cubana no es solo una postura política, sino un "faro moral" que demuestra que un mundo mejor es posible fuera de las lógicas imperiales.

Presencia de líderes y delegaciones extranjeras

El acto contó con la presencia de destacadas figuras del Estado y las organizaciones de masas, incluyendo al Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la Tribuna Antimperialista acogió a más de 827 invitados extranjeros procedentes de 38 países y 152 organizaciones sindicales y solidarias de todo el mundo. Su presencia ratifica el carácter internacionalista de la fecha y el apoyo global a la causa cubana frente a las sanciones unilaterales.

Proyección de futuro

La nota de cierre del evento destacó que, pese a las limitaciones impuestas, Cuba no solo resiste, sino que busca vías de crecimiento sostenible. La dirigencia sindical y política coincidió en que cada jornada de trabajo bajo el actual contexto constituye una victoria estratégica para la paz y la estabilidad regional.

"Cuando convertimos las complejidades en oportunidades, hacemos patria", concluyó Hernández Valdés, resumiendo el sentimiento de una jornada que, una vez más, colocó a los trabajadores en el epicentro de la defensa del proyecto revolucionario cubano.