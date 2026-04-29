La pista Garzón: ¿Qué relación hay entre los abogados presuntamente asesinados y el caso Minetti?

La conexión Garzón: ¿accidente o doble ejecución?

El caso adquiere un tinte criminal en Uruguay al revelarse que la abogada Mercedes Nieto, quien representaba a la familia biológica del niño para recuperar su tenencia frente a Minetti y Cipriani, murió en condiciones calificadas como "imposibles" para un accidente doméstico.

Aunque un informe inicial de Bomberos apuntó a un siniestro accidental, una pericia privada liderada por el experto Néstor Figueroa concluyó que:

Intervención de terceros: Existió la presencia de al menos una persona ajena a la vivienda.

Muerte previa al fuego: Los cuerpos no presentaban posiciones defensivas, lo que sugiere una "muerte súbita" o ejecución antes del incendio.

Temperaturas extremas: El calor alcanzó los 1,000°C (necesarios para calcinar cuerpos pero sin destruir la estructura de la casa), lo que indicaría el uso de acelerantes profesionales.

Desapariciones y vacíos legales

A este escenario se suma la desaparición de María de los Ángeles González, madre biológica del menor, de quien no se tiene rastro desde febrero en Maldonado. La justicia italiana cuestiona ahora cómo el niño salió de Uruguay hacia EEUU en 2021 junto a la pareja Minetti-Cipriani, antes de que estos tuvieran la patria potestad definitiva, la cual recién obtuvieron en 2023 en un proceso donde los padres biológicos carecieron de defensa tras la muerte de Nieto.