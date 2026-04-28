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Cobros

BPS confirmó el calendario de pagos para pasivos y activos del mes de mayo

El BPS confirmó las fechas de pago para mayo 2026: depósitos bancarios desde el día 4 y cobros presenciales por cédula hasta el 20 de mayo.

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 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
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El Banco de Previsión Social (BPS) ha publicado el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de abril, que se harán efectivos durante mayo de 2026. El calendario abarca tanto a jubilados y pensionistas (pasividades) como a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares (activos).

1. Pagos a pasividades (jubilaciones y pensiones)

El pago de prestaciones para pasivos se realizará bajo las siguientes modalidades y fechas:

  • Depósito Bancario e Instituciones de Dinero Electrónico (IEDES): El lunes 4 de mayo se acreditarán los fondos en todas las cuentas de Montevideo e Interior.

  • Locales de Pago Presencial (Montevideo): En las oficinas centrales del BPS, el pago se efectuará del 4 al 20 de mayo, según el número de cédula del beneficiario.

  • Empresas Contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos estarán disponibles del 4 al 20 de mayo en todo el país.

  • Giras de Pago (Interior): Se realizarán entre el miércoles 6 y el viernes 8 de mayo. Se recomienda consultar el turno específico en la agencia local correspondiente.

2. Pagos a activos (subsidios y asignaciones familiares)

Los beneficiarios de asignaciones familiares, así como de subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad, deberán considerar los siguientes plazos:

  • Bancos y Tarjeta AFAM: Los pagos se realizarán el lunes 4 de mayo.

  • Redes de Cobranza (Montevideo e Interior): El cobro estará habilitado del 4 al 20 de mayo en locales de Abitab, RedPagos y Anda.

  • Oficinas Centrales (Montevideo): El periodo de atención será del 4 al 20 de mayo.

3. Requisitos para el cobro y consultas

Para efectuar el cobro de cualquier prestación o subsidio, el titular deberá presentar su Cédula de Identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por un tercero (apoderado, tutor o curador), este deberá presentar el último recibo de cobro o una fotocopia de la cédula del titular.

Canales de Consulta: El BPS ha habilitado herramientas digitales para que cada usuario verifique su situación particular:

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