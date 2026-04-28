BPS confirmó el calendario de pagos para pasivos y activos del mes de mayo

Depósito Bancario e Instituciones de Dinero Electrónico (IEDES): El lunes 4 de mayo se acreditarán los fondos en todas las cuentas de Montevideo e Interior.

Locales de Pago Presencial (Montevideo): En las oficinas centrales del BPS, el pago se efectuará del 4 al 20 de mayo, según el número de cédula del beneficiario.

Empresas Contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos estarán disponibles del 4 al 20 de mayo en todo el país.