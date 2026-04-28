BPS confirmó el calendario de pagos para pasivos y activos del mes de mayo

El Banco de Previsión Social (BPS) ha publicado el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de abril, que se harán efectivos durante mayo de 2026. El calendario abarca tanto a jubilados y pensionistas (pasividades) como a beneficiarios de subsidios y asignaciones familiares (activos).
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1. Pagos a pasividades (jubilaciones y pensiones)
El pago de prestaciones para pasivos se realizará bajo las siguientes modalidades y fechas:
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Depósito Bancario e Instituciones de Dinero Electrónico (IEDES): El lunes 4 de mayo se acreditarán los fondos en todas las cuentas de Montevideo e Interior.
Locales de Pago Presencial (Montevideo): En las oficinas centrales del BPS, el pago se efectuará del 4 al 20 de mayo, según el número de cédula del beneficiario.
Empresas Contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos estarán disponibles del 4 al 20 de mayo en todo el país.
Giras de Pago (Interior): Se realizarán entre el miércoles 6 y el viernes 8 de mayo. Se recomienda consultar el turno específico en la agencia local correspondiente.
2. Pagos a activos (subsidios y asignaciones familiares)
Los beneficiarios de asignaciones familiares, así como de subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad, deberán considerar los siguientes plazos:
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Bancos y Tarjeta AFAM: Los pagos se realizarán el lunes 4 de mayo.
Redes de Cobranza (Montevideo e Interior): El cobro estará habilitado del 4 al 20 de mayo en locales de Abitab, RedPagos y Anda.
Oficinas Centrales (Montevideo): El periodo de atención será del 4 al 20 de mayo.
3. Requisitos para el cobro y consultas
Para efectuar el cobro de cualquier prestación o subsidio, el titular deberá presentar su Cédula de Identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por un tercero (apoderado, tutor o curador), este deberá presentar el último recibo de cobro o una fotocopia de la cédula del titular.
Canales de Consulta: El BPS ha habilitado herramientas digitales para que cada usuario verifique su situación particular:
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Servicio en línea: Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones.
Consulta por Cédula: Disponible en el portal oficial para verificar turnos y locales asignados.