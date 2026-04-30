Exjefe de la Armada se desmarcó de la contratación de Cardama y responsabilizó al poder político

J.W.: “En el transcurso del año 2023, el ministro de Defensa me indica que se va a hacer un proceso para reequipar la Armada. En ese proceso, en forma inicial, la Armada planteó tres requisitos en forma general: buques de 1.500 toneladas, o sea una OPV; buques de 500 toneladas para sustituir los barreminas, que también estaban al límite de su vida útil, y buques menores a 100 toneladas para sustituir los guardacostas de patrullaje en el ámbito fluvial.

Durante la gestión, a través de contactos con la embajada de Estados Unidos, se logró la donación de tres patrulleros clase protector, los cuales fueron incorporados a un costo aproximado de unos 8 millones y algo. Los buques fueron donados, pero hubo que pagar el alistamiento y la preparación de los buques para traerlos.

Con posterioridad a eso, se me indicó la posibilidad de ir por la compra de buques mayores. En realidad, me dijeron o de 500 o de 1.500. Elegimos los buques mayores, que son los que nos dan la presencia en el mar”.

El llamado que ganó la empresa china y “lamentablemente” quedó desierto

J.W.: “Ahí se hacen los dos llamados, uno por buques nuevos, otro, por buques usados. No era que se fueran a comprar de los dos tipos, sino que era la posibilidad de nuevos y, si no entraban dentro de los precios y tiempo, ir por buques de segunda mano, como se ha hecho en forma histórica en la Armada en la reposición de material.

Para buques usados no hubo propuesta ninguna; por lo tanto, se declaró desierta desde un comienzo. Y para los buques de 1.500, 0 kilómetro, se presentaron una serie de astilleros, entre los cuales calificaron, o compraron definitivamente el pliego de condiciones, un astillero de la República Popular China, un astillero de Francia y un astillero holandés. Ahí sí había esos ochenta y algo de requisitos que se habían formulado. Fueron formulados por una comisión de oficiales de distintas áreas de la Armada, con distintas preparaciones y capacitaciones específicas sobre qué tenía que tener una OPV para cumplir de la mejor manera en el mar.

Una OPV, básicamente, es un buque de bajo costo, un patrullero que permite enfocar el rol policial y no así de defensa. Eso fue bien aclarado desde un principio, y los requerimientos buscaban, básicamente, tener la mayor cantidad de capacidades en un buque de muy bajo costo. En la valoración de las ofertas presentadas quedó primera la oferta china; segunda, la de Damen, y tercera, la de Kership. La de China cumplía el 100 %, Damen estaba en el entorno del 90 % y la francesa, 80 y algo de los ítems calificados. En realidad, se pedía que cumplieran el 100 %; por lo tanto, China era la única que satisfacía plenamente. Lamentablemente, después se decidió declararlo desierto y no se fue por la opción de los barcos chinos”.

El segundo proceso de compra: de Noruega a Galicia

J.W.: “El ministro me pidió la posibilidad de explorar barcos de segunda mano, y ahí, a través de una comunicación de Cancillería, surge la posibilidad de Noruega, que estaba sacando de servicio unos barcos clase Nordkapp, que eran tres, tenían 40 años, pero que, aparentemente, estaban muy bien.

El oficial que estaba prestando servicio como agregado de defensa en el Reino Unido, en ese entonces capitán de navío Fontanot, viajó a Noruega, visitó un dique y navegó en uno de estos buques. Los buques, básicamente, cumplían las especificaciones de lo que nosotros necesitábamos, con la única excepción de que el calado máximo no permitía el ingreso en el dique nacional.

En ese momento se le dijo al ministro que si nosotros no podíamos ingresar el barco al dique nacional era imposible sostener esos buques, porque cualquier otro dique, sea el dique Tsakos -en aquel entonces todavía estaba operativo- o uno en el exterior, hay que pagarlo al contado, y la Armada no tenía los recursos para mantener esos barcos.

Me parecía de orden decirle al ministro que no comprara barcos que eran insostenibles para nosotros. Eran plataformas de más de 3.500 toneladas, con capacidad para navegar en aguas árticas, lo cual nos permitía ir a la Antártida; o sea, cumplía muchas cosas, pero no lo podíamos sostener. Ese fue el motivo por el que se dejó de lado esa oferta; estaban los representantes de Fincantieri atrás a los efectos de poder hacer alguna reforma de remotorización para que los barcos tuvieran una vida útil más prolongada”.

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La aparición de Gerardo "Bocha" Moreira

J.W.: “Cuando se decide no ir por esos buques es que llega quien fuera mencionado, el señor capitán de fragata retirado (Gerardo) Moreira, quien era representante de Lürssen; me pidió una audiencia y me dijo que él tenía la posibilidad de presentar la propuesta de un astillero español, muy conveniente.

Le dije que presentara la propuesta, porque la directiva del ministro era conseguir alguna otra opción a la de los barcos noruegos, y de esa manera se le indicó que la presentara en el Ministerio de Defensa. Así que él se presenta en el Ministerio, y del Ministerio lo mandan de vuelta a la Armada, y ahí hace la primera presentación de las características de buque que ofertaba Cardama.

Se mencionó que en el aniversario de La Paloma se habló con el ministro. Ahí le planteé al ministro que me parecía de orden que, antes de decidir ir por Cardama, poder tener la opción de que los astilleros que ya se habían preocupado y habían presentado opciones para la Armada, y que, incluso, habían comprado el pliego a un costo considerable para lo que son los valores de la Armada tuvieran la posibilidad de reofertar”.

Los pocos requerimientos técnicos del nuevo llamado

J.W.: “Y ahí es que se decide en sí que no son tres, sino cuatro ítems que sí o sí tiene que cumplir el OPV, que eran cubierta de vuelo y hangar; que tuvieran lanchas de casco rígido y pontón inflable lanzadas por popa, y el tercero, más de 1.500 toneladas.

A los astilleros se les mencionó que no se iba a presentar otra vez toda la lista de requerimientos, porque un OPV ya de por sí tiene capacidades que tiene que cumplir. Entonces, no íbamos a volver a plantear determinadas capacidades que son las que trae cualquier buque.

Esto era que sin estas cuatro cosas o tres, dependiendo de cómo se consideren no se iba a tener en cuenta. De hecho, se descartaron dos por no cumplir con estas especificaciones. Una era un buque de asistencia a plataformas, una empresa privada americana, que le adaptaban en la popa una cierta cubierta, pero era menor a 1.500 toneladas, así que no se consideró, y el otro era, de vuelta a Fincantieri, con buques clase Minerva, unos patrulleros italianos que no tienen cubierta de vuelo, que están apenas por debajo de 1.500 toneladas, pero son de segunda mano, y el costo para Bangladesh de poner en orden de servicio como OPV uno de estos barcos excedía los 40 millones, cosa que me parecía excesiva.

Esos dos fueron los únicos que se descartaron. Después se tuvo ocho propuestas que incluían a China con la misma propuesta que había presentado en la etapa anterior, Francia, a través de Kership, Damen, Lürssen, Gondán, Colombia y el astillero Victoria, que creo que es italiano.

Esas eran las ocho opciones que se manejaron. Todas cumplían; todas eran mayores a 1.500; todas tenían cubierta de vuelo y hangar, todas lanzaban LRI por popa. Por lo tanto, se le dio para adelante a cada una de estas”.

La “asesoría técnica” de la Armada y la no “votación”

J.W.: “La Comisión de la Armada que había hecho el análisis de las tres propuestas cuando el llamado a licitación siguió trabajando en el análisis de cada una de estas propuestas.

Los oficiales que estaban designados eran del Servicio de Armamento; del Servicio de Electrónica; de los diques; de la Aviación Naval; de Prefectura; del Comando de la Flota; de la Fuerza de Mar, de los buques, y del Estado Mayor por el Área de Comunicaciones.

La Junta de Almirantes es un órgano de asesoramiento; no es un órgano en el que se vota, se elige y por votación sale cuál es la propuesta. Es un órgano que maneja el comandante en jefe para la discusión de determinados temas que afectan a largo plazo a la Armada. En este caso, la incorporación de material luego de mucho tiempo y material nuevo era algo que por más de cuarenta años iba a estar afectando a la Armada.

Se les dio a los contraalmirantes la posibilidad de llevarse todas las carpetas con cada uno de los ocho proyectos presentados -no de los 3 que finalmente terminan- y hacer su análisis. Después hay una reunión en la cual cada uno da su explicación de cuál proyecto entiende que es el mejor y de esos proyectos la valoración es a favor o en contra según lo visualizan.

Se mencionó el tema de la votación dividida, pero que la minoría tenía el voto mío. Como dije, es un órgano asesor, la decisión de recomendación al ministro era del comandante en jefe.

Como dije, no es una votación y de esa votación sale un resultado; es una comisión que asesora al comandante para la toma de decisión. Puedo coincidir o puedo no coincidir. En este caso, coincidí con la minoría mayor dentro de esa Junta de Almirantes.

Tomé en cuenta las opiniones, pero la decisión final me correspondía a mí, y por eso decidí Cardama.

El oficio mío al señor ministro en su momento era la recomendación de tres astilleros: primero Cardama; en segundo lugar, el grupo Kership, de Francia y, en tercer lugar, el astillero de Colombia, pero la decisión de cuál se compraba es política.

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Se eligieron Cardama, Kership y Colombia. ¿Por qué esos tres? Porque eran los que presentaban mejores capacidades operacionales, los más completos y los que cumplían dentro de determinados plazos su entrega.

En ese orden, el menor precio era de Cardama, y el mayor precio, Colombia; en el medio estaba Francia.

Yo le elevo un oficio al ministro con la recomendación de que quedan estas tres como mejores opciones y que, por lo tanto, recomendaba a Cardama por esas capacidades que mantenía como proyecto.

¿Por qué le hago la recomendación al ministro de Cardama? Porque era el que más capacidades operacionales mantenía en comparación con las ofertas de las otras unidades.

Tanto es así que algunas de ellas, cuando empezaron con la posibilidad de reofertar, bajaron el precio. A modo de ejemplo, nos sacaban el cañón y nos decían que después lo poníamos nosotros. Entonces, venía un barco sin cañón. O nos bajaban la cantidad o la capacidad de los radares y los sensores, o la capacidad de las lanchas de interdicción, pasando a lanchas más pequeñas o botes tipo zodiac.

La minimización de la Junta de Almirantes

De las comisiones que hicieron los análisis participaron oficiales de todos los cuerpos, pero para la decisión final, los oficiales que participaron de esa Junta de Almirantes, cada uno tenía un background o un historial diferente dentro de la Armada.

Algunos tenían una orientación más hacia lo que hacía el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada; otros un perfil más por el lado del Comando de Infantería (Fusna antiguamente); otros más por el lado de Escuela Naval, Escuela de Guerra y Formación, y algunos por el lado de la Fuerza de Mar y estar embarcados.

Como dije, la recomendación (final) al Ministerio fue mía, con la salvedad de que era un astillero pequeño que no se conocía.

La Junta de Almirantes, como dije, es un órgano asesor del comandante; se discuten los temas, pero la decisión final es del comandante.

La votación que se llevó a cabo ahí solamente era para ver qué opciones tenían más apoyo con respecto a otras. Si yo quedaba solo con Hyundai, como mencioné, y ellos todos con la china, la opción china no necesariamente sería la elegida”.

La cuaderna maestra y el limitado expertise de Wilson y Cardama

J.W.: “Nuestra formación como oficiales y la de los oficiales que prestan servicio en la Cotec, básicamente, apunta a la seguridad y estabilidad. Ningún oficial de la Armada está en condiciones de poder decir que, a partir del diseño de una cuaderna maestra, ese buque va a tener determinado comportamiento.

Por eso es que se solicita al Ministerio de Defensa la contratación de un ingeniero naval que pudiera llevar adelante el estudio de esa cuaderna maestra. Se nos responde que no y quedamos a que la aprobación de esa cuaderna viniera por parte de Lloyd's Register, como validación. Cuando se nos respondió que no podíamos contratar, se llamó a un ingeniero naval uruguayo que trabaja en Alemania y Holanda, en los túneles de diseño.

Básicamente, lo que nos asesoró fue que, en general, los ingenieros que trabajan en el diseño de la cuaderna maestra como quien dice ya están en conocimiento de que a partir de ahí se hace la ingeniería inversa para ver la estabilidad del buque.

También nos dijo que lo que mejor convenía era el análisis del diseño de casco en un túnel de olas para corroborar el comportamiento dinámico del buque. Esa instancia iba a ser posterior y cuando se llevó a cabo, el agregado de Defensa no fue autorizado o no se le notificó y no pudo viajar al testeo del túnel de olas”.

* Consultado por la experiencia de los otros astilleros, la cual no tenía Cardama, dijo:

“Sí, la experiencia que pueda tener un astillero como Kership, que está integrado por dos constructores diferentes, uno DSN y el otro que no recuerdo el nombre; la que pueda tener Damen; la que pueda tener Lürssen; la que pueda tener China contra Gondán y Cardama sin duda es importante.

Ellos construyen submarinos; China construye portaaviones, fragatas, destructores, son buques de tenor militar. Entonces, esos astilleros, sin duda, van a tener mejor capacidad. También tienen un costo mucho más elevado que las ofertas que estábamos manejando dentro de los otros.

Colombia, por ejemplo, construyó OPV; construyó un buque hidrográfico; construyó el nuevo OPV, pero nos ponía plazos muy largos porque ellos tienen una capacidad restringida y estaban con el proyecto de fragatas.

Como dije, yo no puedo evaluar, más allá de la propuesta y de cualquier investigación que se le pueda hacer a ese astillero si verdaderamente tiene capacidad o no. Hoy la Armada no tiene ninguna capacidad de hacer eso; sin embargo, hace poco ensambló una de las dragas, bien o mal, pero la ensambló. Antes de eso se habían hecho barcazas y se hizo el Ky Chororo, con el resultado que lamentablemente tuvo. Yo nunca presté servicio en el dique; únicamente entré tres veces a dique por servicio de mantenimiento de buques”.

Cómo llegó la primera oferta de Cardama

J.W.: “El Capitán de Fragata Moreira me vino a ver porque tenía una oferta, le dije que la presentara al Ministerio, y del Ministerio me lo derivaron nuevamente. Entonces trajo el primer folleto con la propuesta. Después, cuando se va para adelante con las opciones y se invita por medio de fax, mail y teléfono a las distintas empresas que se volvieran a presentar, ahí es que Cardama amplía la información básica que había presentado”.

* Diputado Joaquín Garlo (FA) pregunta: “¿Recuerda cuándo es que a usted le llega la primera propuesta de Cardama que la deriva el Ministerio de Defensa? Y esa segunda propuesta a la que usted hace referencia, ¿es la que finalmente se considera como la propuesta definitiva? ¿En qué momento llega? ¿Antes de la toma de decisión por parte de la Junta o en forma posterior?”.

J.W.: “ La primera propuesta menciona la construcción de dos OPV con un diseño y con un listado de características a un precio muy conveniente. Esa es la primera que viene.

La segunda ya es un folleto más amplio con características de equipos de propulsión, generación, comunicaciones, lucha contra incendios y con un montón de temas.

La primera propuesta es después de que cae la opción de los barcos de Noruega. Ahí es que se acerca el capitán Moreira y presenta el primer folleto de la posibilidad. Cuando se hacen las comunicaciones a todos los demás astilleros que ya habían participado y que, de hecho, hay algunos que se acercan, por ejemplo, de la India, de Turquía, pero que finalmente no presentan ninguna opción concreta, se recibió a todos. Y en la discusión es que después Cardama accede a hacer algunas modificaciones, manteniendo precios y plazos.

A modo de ejemplo, el diseño pretendía tener una grúa que pudiera mover un contenedor bajo cubierta, pero se entendía que no era lógico bajo cubierta, pues en navegación no vamos a mover un contenedor. Entonces, esa grúa se ponía del lado de afuera para poder operar sobre la cubierta del helicóptero, levantando una tapa y bajando el contenedor a cubierta. Se aceptó.

Se aceptó cambiar el diagrama de colocación de los generadores, que básicamente no tenía costo. En lugar de poner todos los generadores en una misma sala, alternar generador y motor en salas distintas para que, en caso de inundación, se mantenga siempre movilidad y generación.

Eran pequeñas cosas que nos dijeron que sí. Las aletas estabilizadoras eran fijas, pero se pidió que fueran móviles para mejorar la estabilidad del buque para operación con helicópteros y se incluyó que fueran móviles sin variación de costo.

Estos mismos comentarios se les hicieron a todos los demás. Algunos dijeron que la propuesta era esa; otros decían que sí, pero entonces sacaban el cañón, sacaban determinados sensores, sacaban determinadas capacidades y, de esa manera, iban bajando los precios. Las que más se mantuvieron dentro de la estructura con las capacidades fueron las tres que primaron”.

* Diputado Álvaro Perrone (CA) consulta cómo se recibió primera oferta de Cardama.

J.W.: “A mí me llamó la atención que siendo representante de Lürssen me viniera con una oferta de España, por eso le pedí que la presentara directamente en el Ministerio. Él me la mostró y eso, pero yo le dije: "Esto al Ministerio, que fue quien me planteó que se consiguiera algún otro medio posible".

*Garlo pregunta: “¿Recuerda la fecha?”.

J.W.: “Fechas exactas no tengo presente, fue después de la caída de la posibilidad de los buques de Noruega; en ese ínterin que quedamos sin ninguna opción apareció Fincantieri, de vuelta con la Minerva, que ya se había dicho que no inicialmente y volvió a insistir, y también apareció esta oferta de España”.

El rol clave de Magliocca, Da Silva y Ruiz

* Senadora Liliam Kechichián (FA) pregunta si la Comisión Asesora Técnica le exigió a Cardama, a la brevedad, la presentación de la memoria descriptiva de los planos y los protocolos, y cuándo llegó esa documentación.

J.W.: “La Comisión Técnica dependía del director de Material (Magliocca) como dije, y las comunicaciones con la empresa las hacían directamente ellos, no pasaban por el Comando General de la Armada. Me pueden haber notificado a mí, se pueden haber hecho los enlaces con esa empresa, pero si se presentaron iban directo al director de Material.

En cuanto a la documentación del jefe de Gabinete (Da Silva), quiero decir que mi jefe de gabinete tenía comunicación en forma casi permanente para solucionar temas genéricos de la Armada con el doctor Fabián Martínez, director general de Secretaría, y con el contador (Damián) Galó creo, que era el director de Financiero Contable.

En el caso de los OPV, básicamente el director general de Material y el jefe de gabinete eran los que mantenían contactos frecuentes a nivel del Ministerio, a los efectos de las aclaraciones pertinentes. Por eso sí hay documentación que posiblemente, si no está en alguna investigación, sí se puede haber originado por parte de él (Magliocca), quien fue designado a cargo del proyecto (de construcción de dos OPV); después fue sustituido por el contraalmirante (José) Ruiz”.

MDN

La irregular reunión con Cardama del 13 de junio de 2023

* Garlo pone sobre la mesa una irregular reunión con Mario Cardama antes de que se adjudique la compra a la empresa, lo que no sucedió con las otras dos en carrera.

La reunión en cuestión ocurrió el 13 de junio de 2023, pero no fue comunicada oportunamente en el oficio Comar n° 247/22/6/2023 que luce a foja 70 del expediente del proceso de adquisición con la empresa Cardama en el que Wilson se dirige al director de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional de aquel entonces, y dice: “Me dirijo usted en referencia a su oficio n° 38/Sec. Ministro/023, fechado el 20 de junio del presente año, a los efectos de informar al respecto de la oferta técnica presentada por el astillero Cardama”.

Garlo deja constancia de que este oficio al que se hace referencia no está agregado en el expediente, y en oportunidad posterior vamos a solicitar que se curse oficio al Ministerio de Defensa Nacional a efectos de solicitar que se remita copia de este oficio n° 38 de la Secretaría del ministro del año 2023.

En este oficio Comar, usted, almirante, dice: “Como fuera solicitado en la reunión llevada a cabo en el Ministerio de Defensa el día 13 de junio del presente año, con el dueño de la empresa infiero que se refiere a Cardama, se contemplaron en la oferta presentada todas las consideraciones requeridas, con excepción del adiestramiento e instrucción para las tripulaciones técnicas”.

El diputado pregunta: ¿Quiénes participaron de la reunión del 13 de junio celebrada en el Ministerio de Defensa Nacional? ¿Estaba presente el ministro Javier García? ¿Qué autoridades políticas estaban presentes? ¿Qué autoridades de la Armada Nacional estaban presentes? ¿Qué temas se consideraron en esa reunión? ¿Quiénes estaban por la empresa? Infiero, por la redacción del oficio, que eran representantes, concretamente, del dueño de Francisco Cardama S.A.

J.W.: “La instalación de armas, sí; en esa reunión que me planteó el diputado, que se llevó a cabo en el Ministerio, este señor mencionó que él no tenía la habilitación.

Consultado por contactos que tuve con el jefe de Estado Mayor de la Armada de España, ellos nos prestaban los muelles en las instalaciones militares navales cercanas y nos facilitaban la instrucción.

En los muelles se podía hacer la colocación de los sistemas de armas y la Armada Española, que usaba el mismo sistema de armas, nos daba la capacitación, porque Cardama no tiene experiencia con el sistema de armas.

Eso era lo que se había hablado; posteriormente Cardama, en alguna otra reunión, mencionó que ya había recibido la habilitación para poder hacer la instalación del sistema de armas en la propia sede de su astillero.

La reunión con Cardama, ya estaba el Ministerio empezando a trabajar en la formulación del contrato, y se le hace una invitación: por el lado de la Armada participó el director de Material (Magliocca), participé yo, participó el jefe de gabinete (Da Silva), creo que estaba el director de Secretaría (Martínez), el de Financiero-contable (Galó), y no me acuerdo si el ministro estaba o no estaba.

Básicamente, Cardama aclaró muchas de las dudas que habían surgido de ese informe que se había hecho de la visita al astillero por el lado de la Armada.

Si hubo alguna reunión o no por el lado posterior de Financiero, no sé. En la reunión en la que yo participé fue en esa mesa Cardama a un lado, nosotros al otro, y se hizo ese intercambio en el cual se formuló este tema de armas”.

*Garlo advirtió que la reunión se celebró casi un mes antes del informe de la Comisión Asesora conformada por decisión del ministro, el 6 de julio de 2023.

J.W.: “Pero esa es una comisión en la que la Armada participaba con el director de Material; yo no participé de esa reunión. Esto que yo estoy diciendo es en la sala anexa al despacho del ministro, señor Cardama y el resto, y se habló de la visita que se había hecho al astillero y se hicieron preguntas de lo que había dudas”.

* Diputado Fernando Amado (FA) repregunta si estaba presente el ministro Javier García. ¿Recuerda o no Wilson?

J.W.: “En este momento, no. Estimo que debe haber estado, porque sí el señor Cardama se había movido para ahí, pero no tengo la certeza”.

¿Cardama obtuvo información privilegiada para mejorar su oferta inicial?

J.W.: “¿Si Cardama pudo haber tenido acceso a información interna? El capitán de Fragata Moreira estuvo en todo el proceso con Lürssen, mejor dicho, acompañando a Lürssen, y sabía las especificaciones de lo que se le había exigido a Lürssen en su momento. Si él le acercó información a Cardama o no, no sé, y si tuvo contacto con algún oficial de la interna de la Armada, no sé.

Me habían planteado el tema de la segunda propuesta. La propuesta que yo manejé de Cardama siempre mantuvo el mismo precio; no hubo variaciones en los precios de Cardama.

Lo que sí hubo fue un tire y afloje con respecto a requerimientos nuestros, que entraban o no entraban en cada una de las presentaciones que iban haciendo. De hecho, Cardama iba atendiendo los requisitos que nosotros planteábamos, como mencioné, si agregar un generador por sala, aletas estabilizadoras, y eso era lo que ellos iban modificando, y cada vez iba haciendo la propuesta más gruesa.

El precio de la primera vez que presentó hasta el día que se firmó el contrato fue siempre el mismo. Con respecto a la propuesta, sí llamaba la atención que Cardama mantuviera el precio.

Ahora, uno era un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí. La respuesta de Cardama a eso fue que los lobbies de las OPV están todos manejando un precio muy similar por los márgenes de ganancia y ‘yo estoy por fuera de ese lobby, y la única opción que tengo es ir bajando el margen de ganancia a los efectos de poder ingresar’.

Como digo, era un niño frente a una juguetería que pedía esto y le decían que sí. Eso hacía que el valor en capacidades militares fuera el mejor, y si el precio convenía a nosotros nos venía bien. El tema era después, cuando el Gobierno negociara el contrato la Armada ahí no participa, asesorar que fuera la mejor opción verdaderamente”.

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El cuestionado pago del hito de la cuaderna maestra

J.W.: “La Dirección Financiero Contable de la Armada me apuraba porque se venía el término de la carta de crédito y la renovación tenía un costo que teníamos que asumir nosotros de U$S 8 millones; era mucho lo que había que asumir. Se le pidió al director del grupo de trabajo que apurara el tema con la cuaderna maestra.

Se habló de dos documentos con fecha 26 y 27. No recuerdo cuándo, pero fue con anterioridad al viernes que, si mal no recuerdo, fue el 27.

Entró a mi despacho el director, con el diagrama de la cuaderna maestra diciendo que estaba aprobado.

Era el cuarto hito que yo tenía que corroborar. Corroborado eso, que casi seguro fue un jueves, se autorizó a la Dirección Financiero-contable que iniciara el proceso de liberar la nota de crédito o la carta de crédito.

La Armada en su momento había dicho que no veía inconveniente en que fuera la Armada quien hiciera la liberación de pagos. Los recursos no eran de la Armada, pero se estipuló, por parte de la Dirección Financiero-contable que el procedimiento iba a ser ese y se cumplió.

Wilson responsabiliza al Poder Ejecutivo de las actuaciones

Se me pregunta por delito o irregularidad. Entiendo que no me corresponde a mí analizar la actuación a nivel del Ministerio en cuanto a si hubo algún delito o irregularidad en los procesos que se llevaron a cabo. Yo estoy sujeto a la autoridad superior del ministro.

En el contrato no participamos, y en la redacción del contrato la única vez que se me consultó fue por terminología naval y nada más. En los procesos de cómo se negoció o de cómo se pagó la Armada no intervino de ninguna manera.

Respecto a si el astillero tenía insolvencia o no, después de la nota que decía que estaba casi en quiebra salió otra que decía que había sido mal valorado y que no era eso. Cuando se habló con el Ministerio, siguió para adelante. Entonces, asumo que no había insolvencia según el Ministerio.

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Cuando yo firmo ese oficio (para habilitar el segundo pago), a mí ya se me había presentado el tema de la cuaderna. La documentación, si tiene otra fecha, fecha 5, no sé; no sé si no es una ampliación de documentación.

En mi despacho yo recibí al director general de Material Naval (José Ruiz) con el plano de la cuaderna maestra diciendo que ya estaba cumplido.

Después, si entró la documentación, porque fue apostillada o lo que sea, no sé, pues yo ya no estaba en funciones.

Sin duda que no todos los días se autoriza un pago para continuar con el proceso de construcción de unidades nuevas. Ahora, yo había recibido directivas de que solamente a nivel político se hablaba de este tema, por lo tanto, no me correspondía a mí formular apreciaciones sobre algo que tenía directivas claras.

En cuanto a la diferencia de fechas con el almirante Ruiz, y bueno, yo digo lo que yo vivencié. Entró a mi despacho y me trajo el tema de la cuaderna maestra. Sin la cuaderna maestra yo no iba a liberar el pago. Ahora, el análisis que yo pueda hacer de la cuaderna maestra es el mismo que puede hacer usted.

Como dije, se precisa a un ingeniero naval que haga la ingeniería inversa sobre un diagrama que muestra una gran U con estructuras internas, para saber cómo sigue el barco para atrás y para adelante. Entonces, si venía con certificación y estaba listo, era lo último que faltaba para liberar el pago.

En el momento en que autoricé el pago, tenía plena convicción de que era el documento que estábamos esperando”...

Garlo: “Queda claro que este no es un tema del todo transparente”

El diputado oficialista dijo, en una rueda de prensa realizada tras la sesión del lunes 27, que de la comparecencia de Wilson “surgen una serie de contradicciones respecto del proceso de compra de las OPV de cómo llegó Cardama”.

“También habría existido una reunión en el MDN de la que no tenemos la documentación y la solicitamos ahora en la comisión. Una reunión en la que habría participado el propietario del astillero, Cardama, pero no hay registros de ella, y habría sido previa a la adjudicación del proyecto”, apuntó Garlo.

A su vez, el diputado señaló contradicciones sobre “el pago del famoso hito B, un día antes de que el gobierno cambiara”. Señaló que Wilson “no recordaba algunos aspectos sobre este punto”, que para el oficialismo es importante, ya que habilitó un pago del contrato en plena transición entre un gobierno y otro.

Garlo dijo que la comparecencia de Wilson les permite avanzar “sobre eventuales irregularidades en la ejecución de ese pago”, debido a que “no se habrían acreditado las condiciones que el contrato exigía para que el gobierno anterior le pagara a Cardama esos ocho millones de euros que correspondían al hito B”.

“En definitiva, lo que queda claro es que este no es un tema que sea del todo transparente, que hay elementos que todavía son contradictorios, y necesitamos avanzar en la investigación para esclarecer todo lo que está vinculado a este contrato”, advirtió el representante.