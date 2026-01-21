La conectividad como motor turístico y de inversiones en Uruguay.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco, principal punto de entrada de vuelos internacionales en Uruguay, jugará un papel crucial en la acogida de estos turistas, quienes, además de disfrutar de Montevideo, podrán explorar atractivos como el balneario de Punta del Este. La aerolínea Azul ya opera otras rutas que conectan Montevideo con Brasil, destacando su importancia en la red de conectividad regional.

¿Por qué este anuncio es importante para Uruguay?

De manera más amplia, la mejora en la conectividad no solo favorecerá al turismo, sino también a las inversiones. Atraer nuevos vuelos abre oportunidades para que empresarios extranjeros consideren a Uruguay como un destino viable para establecer negocios. La simplicidad de movilidad es un factor clave para atraer inversión extranjera directa, creando un ciclo positivo de crecimiento y desarrollo económico.

Es crucial que Uruguay continúe trabajando en esta dirección, superando la deuda histórica que ha tenido en términos de conectividad. Al fortalecer sus lazos con mercados como el brasileño, el país no solo se posiciona en el mapa turístico sino que también mejora su atractivo como un centro de negocios en la región. Sin duda, la conectividad es un pilar esencial para construir un futuro próspero para Uruguay.