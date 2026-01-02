Las grandes tecnológicas son los nuevos soviéticos

El crecimiento requiere monopolios que lo impulsen. ¿De qué otra manera se pueden generar suficientes ganancias para financiar costosas investigaciones y desarrollos, nueva maquinaria, nuevas líneas de productos y todas las herramientas que ayudan a que la innovación se arraigue? Para monopolizar los mercados, los conglomerados deben deslumbrarnos con productos nuevos y sorprendentes que aplasten a la competencia, como el Modelo T de Henry Ford o el iPhone de Apple. ¿Deberíamos preocuparnos por todo este poder concentrado? No, nos tranquilizó Schumpeter. Una vez que alcanzan su punto máximo, estos monopolios se vuelven flácidos y complacientes, y finalmente son derrocados por alguna empresa emergente: la adquisición de General Motors por parte de Toyota es un buen ejemplo.

Más recientemente, Peter Thiel, cofundador de Palantir, dijo algo que muchos interpretaron como una reformulación del dicho de Schumpeter: «¡La competencia es para los perdedores!». Si bien pioneros corporativos como Thomas Edison y Henry Ford habrían estado totalmente de acuerdo, lo que Thiel quería decir superaba sus imaginaciones más descabelladas. Iba mucho más allá de la idea pseudodarwinista de Schumpeter de que el progreso se produce mediante el ascenso y la caída de los monopolistas en una lucha interminable por la existencia.

Lo que Thiel quiso decir es que los ganadores de hoy no se limitan a eliminar la competencia para monopolizar un mercado. No, continúan haciéndolo hasta que destruyen el mercado mismo y lo reemplazan con algo completamente diferente: una especie de feudo nebuloso, desprovisto de todos los ingredientes de un mercado real; de hecho, desprovisto de todas las ventajas que liberales y neoliberales reconocen en los mecanismos de los mercados descentralizados. De hecho, los ganadores de hoy —los Siete Magníficos, más el Palantir de Thiel— están reviviendo un modelo económico que todos creíamos muerto y enterrado tras la caída de la Unión Soviética: sistemas de planificación económica que conectan a compradores y vendedores fuera de cualquier cosa que pueda describirse útilmente como mercado.

El Gosplan era el Comité Estatal de Planificación de la Unión Soviética, la clave de su economía planificada. Su función era equilibrar la oferta y la demanda de recursos esenciales (petróleo, acero, cemento), así como de bienes de consumo (alimentos, ropa, electrodomésticos), sin recurrir a los precios de mercado. Una vez que compradores y vendedores se encontraban, los precios se fijaban en función del logro de objetivos políticos y sociales (como garantizar la accesibilidad económica básica o subvencionar ciertos sectores industriales), no para equilibrar los mercados.

Gosplan se disolvió poco después de que se arriara la bandera roja sobre el Kremlin el día de Navidad de 1991, pero ahora ha vuelto. ¿Dónde? En los algoritmos que impulsan Amazon de Jeff Bezos, Palantir de Peter Thiel y el resto de las plataformas digitales de las grandes tecnológicas que simulan ser mercados, pero no lo son.

Antes de cuestionar la audacia de mi afirmación, piensa en lo que sucede cuando visitas Amazon. A diferencia de cuando visitas un centro comercial, con amigos o desconocidos, en cuanto sigues el enlace a amazon.com, abandonas el mercado y entras en un espacio de absoluto aislamiento. Solo estás tú y el algoritmo de Jeff Bezos. Escribe, por ejemplo, «cafeteras exprés» en el buscador, y el algoritmo te conecta con varios vendedores. Sin embargo, para lograr su objetivo, el algoritmo llevaba meses, incluso años, funcionando.

Durante ese tiempo, habrá revelado muchos de tus caprichos y deseos a través de tus búsquedas, compras, clics y reseñas. Usando estas pistas, así como datos de otras fuentes, el algoritmo te ha entrenado para conocerte aún mejor, permitiéndose recomendarte libros, música y películas. Ya se ha ganado tu confianza. Así que, ahora que tienes prisa por cambiar tu cafetera exprés rota, probablemente elijas uno de los primeros resultados de búsqueda que te muestre.

El algoritmo conoce tus hábitos de gasto

Sabe cómo guiarte hacia la máquina de café con el precio más alto que estás dispuesto a pagar, todo para que Amazon pueda cobrar hasta el 40% de esa comisión al hacer clic en el botón de compra. Es un porcentaje enorme, pero los fabricantes de máquinas de café lo toleran porque saben que su empresa nunca aparecerá entre los primeros resultados de búsqueda para cualquiera que esté dispuesto a pagar por su producto. A medida que la inteligencia artificial mejora, este poder para manipular tu comportamiento aumenta, razón por la cual las valoraciones de las grandes tecnológicas se disparan.

Esto no es más que una reencarnación capitalista, privada y de alta tecnología del Gosplan de la URSS. El software de Amazon te conecta con vendedores específicos y te impide hablar con ningún vendedor o incluso observar lo que hacen otros compradores, a menos, claro está, que calcule que permitirte ver una pequeña selección es útil para sus fines. En cuanto al precio que pagas, este se ajusta (en lugar de acelerar) a tu conexión con un vendedor. En lugar de ser la variable que equilibra la oferta y la demanda, los precios en Amazon cumplen otra función: maximizar los ingresos de Jeff Bezos por la nube.

En este sentido, los precios en Amazon y otras plataformas de las grandes tecnológicas operan mucho más cerca de Gosplan que de cualquier mercado agrícola, mercado de valores o centro comercial que haya visto. De hecho, si los líderes soviéticos hubieran vivido lo suficiente para presenciar el funcionamiento de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, se lamentarían, quejándose de que fueron los capitalistas estadounidenses quienes perfeccionaron su modelo Gosplan, con un sistema de vigilancia que les daría envidia a sus secuaces de la KGB.

Gosplan no logró ser un caso de éxito porque carecía de la mayor arma de las grandes tecnológicas: el capital en la nube; los algoritmos, los centros de datos y los cables de fibra óptica que funcionan como una red integrada para enseñarte a entrenarlos. A medida que transmites tus datos, el capital en la nube aprende a inculcar deseos en tu mente y luego los cumple vendiéndote productos dentro de su versión privada de Gosplan.

Pero ¿existe realmente una diferencia —escucho a muchos preguntándoselo en voz alta— entre Thomas Edison y Jeff Bezos? ¿No son del mismo calco, monopolistas megalómanos que buscan dominar los mercados y nuestra imaginación? Sí, a pesar de sus similitudes, hay una diferencia, y es enorme. El capital de Edison y Ford era productivo. Producía coches, electricidad, turbinas. El capital de la nube de Bezos no produce nada, excepto el enorme poder de atraparnos en su feudo de la nube, donde los productores capitalistas tradicionales son aplastados por las rentas de la nube y nosotros, los usuarios, ofrecemos nuestro trabajo gratis. Con cada clic, me gusta y reseña, fortalecemos el poder del capital de la nube.

Un viejo trotskista me dijo una vez que la Unión Soviética, en nombre del socialismo, había creado una forma de feudalismo industrial. Esté o no en lo cierto, su comentario es relevante hoy en día en relación con las grandes tecnológicas. Si lo piensas, si bien el proceso comercial en plataformas como Amazon recuerda al Gosplan de la URSS, también es cierto que las enormes sumas que Amazon, Uber, Airbnb y otras cobran a los productores reales de los bienes y servicios vendidos en sus sitios son similares a las rentas de la tierra que la nobleza terrateniente cobraba a sus vasallos; solo que, en este caso, son rentas de la nube que corresponden a los propietarios del capital de la nube. Entonces, así como la Unión Soviética creó una especie de feudalismo en nombre del socialismo y la emancipación humana, hoy Silicon Valley está creando otro tipo de feudalismo —tecnofeudalismo , lo he llamado— en nombre del capitalismo y el libre mercado.

El paralelismo se extiende al Estado. Se suponía que la URSS sería un paraíso para los trabajadores, a diferencia de Estados Unidos, cuya razón de ser era ser un refugio para los productores capitalistas. Al parecer, ambas promesas resultaron ser falsas. A medida que el capital en la nube de las grandes tecnológicas se acumula y se concentra en cada vez menos manos, los Estados se vuelven dependientes de los amos tecnológicos. Al externalizar funciones críticas (archivos, datos sanitarios e incluso software militar) a una infraestructura en la nube alquilada, los gobiernos arriendan su capacidad operativa a Amazon Web Services, Microsoft y Google. Esta dependencia abre una nueva dimensión de poder tecnofeudal.

Desde esta perspectiva, así como la Unión Soviética era una sociedad industrial feudal que pretendía ser un estado obrero, hoy Estados Unidos está realizando una espléndida imitación de un estado tecnofeudal, con repercusiones que se extienden a todas las esferas de la actividad estatal, incluida la atención sanitaria, la educación, la oficina de impuestos, nuestras fronteras y los campos de batalla distantes.

En Ucrania y Gaza, y a lo largo de nuestras fronteras militarizadas, se está capacitando al capital de la nube para ampliar su alcance. La herramienta de inteligencia artificial de Amazon, Rekognition, es utilizada por las fuerzas del orden, incluido el ICE, mientras que el amplio software de vigilancia de Palantir se ejecuta en la nube de Amazon. A través del Proyecto Nimbus, Amazon y Google están proporcionando al ejército israelí capacidades avanzadas de nube e inteligencia artificial, lo que, según se informa, permite una rápida detección de objetivos basada en IA en Gaza con mínima supervisión humana.

Retomemos brevemente la comparación con los capitalistas monopolistas originales de principios del siglo XX. Ya sea que admiremos o detestemos las valoraciones bursátiles de los Siete Magníficos, conviene recordar lo siguiente: los antiguos gigantes capitalistas, los «barones ladrones», sí producían cosas Los nuevos señores tecnofeudales están creando un nuevo orden social. Han sustituido la mano invisible del mercado por el puño visible y algorítmico del cloudalista.

Los entusiastas del libre mercado no tienen nada que celebrar y mucho que lamentar. Pero se necesita un alma valiente para afrontar la realidad. Así como los marxistas prosoviéticos siguieron negando el fracaso del experimento soviético durante muchos años después de 1991, los ideólogos del libre mercado se niegan a admitir que el capitalismo ha creado una forma de capital —el capital en la nube— que ha reemplazado los mercados con algo del pasado soviético. En el proceso, ha aniquilado el capitalismo.

(Yanis Varoufakis, para El Viejo Topo)