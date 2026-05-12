Varios dirigentes colorados investigados, entre ellos el senador Andrés Ojeda

Las diferencias entre los dirigentes continúan, luego de que el convencional colorado Esequiel Ibarra denunciara penalmente al senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda por sus dichos en el programa Arriba gente de Canal 10 y en Radio Sarandí, en los que el legislador dijo que Ibarra había sido sumariado por denuncias falsas contra el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y por casos de acoso contra sus compañeros y apertura de correspondencia. Las declaraciones fueron realizadas en diciembre de 2025, en el marco de la discusión sobre la compatibilidad del cargo de Ojeda como senador y el ejercicio de su profesión, que había sido denunciado como inconstitucional por Ibarra ante las autoridades partidarias.

Según publica este martes La Diaria, en los últimos días la causa -que se había presentado en diciembre en Florida- fue derivada al fiscal especializado en Delitos Económicos de primer turno, Alejandro Machado, y también incluye denuncias por abuso de funciones contra el diputado colorado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, quienes en el período pasado ejercieron respectivamente como presidente y vicepresidente de Antel, donde Ibarra es funcionario.

Investigación

La carpeta de investigación incorporó un audio de una conversación con el exvicepresidente Pablo Lanz, que fue certificada por escribano, en la que Lanz le advierte el peso de lo político sobre las resoluciones de jurídica del organismo y le plantea que mejor no continúe con las denuncias a la interna del ente. Además, afirma que el entonces presidente de Antel, Gurméndez, quería “linchar” a Ibarra y él frenó los procesos en su contra. Por otra parte, habla de los acuerdos políticos que sustentan el orden del organismo y le aconseja.

Entre las denuncias realizadas por Ibarra ante el ente, se encuentra el cobro de comisiones de los vendedores y sus superiores sobre las ventas vía web, cuando la normativa solo preveía el cobro de comisión para compras presenciales. Esa situación, luego de que fuera denunciada por Ibarra, fue transparentada en diciembre de 2022 con una resolución que habilita el cobro de comisiones por ventas web.

Tras las denuncias realizadas, Ibarra fue denunciado y sumariado cuatro veces y sancionado a cinco meses sin goce de sueldo, algo entendido por el convencional colorado como un caso de persecución laboral y política.

La denuncia que investiga Machado también hace referencia a otro tipo de maniobras en la empresa estatal vinculada a la venta de celulares y el ingreso de colorados en el ente; además, menciona casos en los que el corporativismo y las decisiones de los jerarcas fueron priorizadas sobre las definiciones del departamento de Jurídica.