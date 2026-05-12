El tema de las AFAP sí, las AFAP no, volvió al tapete en los últimos días y tendrá un nuevo capítulo en breve. El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy, quien actualmente coordina la bancada nacionalista, le trasladó en la tarde de este lunes a la vicepresidenta Carolina Cosse la intención del partido de convocar, en régimen de comisión general, al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para tratar varios asuntos. El formato que se propone desde la oposición implica que el ministro comparezca ante el plenario de la cámara alta, pero no bajo modalidad de interpelación.
Cambios
AFAP otra vez en el centro de la polémica: Oddone será convocado al Parlamento
El Partido Nacional citará al ministro en régimen de comisión general para tratar cuatro temas fundamentales.