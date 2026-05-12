AFAP otra vez en el centro de la polémica: Oddone será convocado al Parlamento

Según la normativa vigente, este ámbito, de carácter técnico e independiente tiene como cometido central “asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal”.

Rodríguez Collazo fue designada en el cargo el 22 de abril en reemplazo de Alfonso Capurro, quien integraba el Consejo Fiscal Autónomo desde noviembre de 2021.

Puede terminar en interpelación

El senador Sergio Botana será el miembro convocante de la instancia, que será formalizada el miércoles y que ya fue adelantada en la reunión de coordinación de bancada con el Frente Amplio que se llevó a cabo este lunes. Lo que se busca determinar es si la oposición aporta los votos necesarios para que el encuentro se desarrolle en régimen de comisión; de lo contrario, el Partido Nacional ya decidió que llevará adelante una interpelación.