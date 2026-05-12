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Política

Cambios

AFAP otra vez en el centro de la polémica: Oddone será convocado al Parlamento

El Partido Nacional citará al ministro en régimen de comisión general para tratar cuatro temas fundamentales.

Blancos pretenden que Oddone explique los cambios para las AFAP.

Blancos pretenden que Oddone explique los cambios para las AFAP.

 Foto. Dante Fernandez / FocoUy
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El tema de las AFAP sí, las AFAP no, volvió al tapete en los últimos días y tendrá un nuevo capítulo en breve. El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy, quien actualmente coordina la bancada nacionalista, le trasladó en la tarde de este lunes a la vicepresidenta Carolina Cosse la intención del partido de convocar, en régimen de comisión general, al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para tratar varios asuntos. El formato que se propone desde la oposición implica que el ministro comparezca ante el plenario de la cámara alta, pero no bajo modalidad de interpelación.

En principio, los temas que se plantean para el llamado son cuatro: el estado general de la economía nacional y las perspectivas sobre el nivel de actividad, el empleo y las exportaciones; la competitividad; los cambios previstos para las administradoras de fondos de ahorro previsional, según el documento final del Diálogo Social; y la designación de Silvia Rodríguez Collazo como nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo.

Perfil militante

Sobre esto último, el senador del PN Sergio Botana dijo a que Rodríguez Collazo tiene un perfil “absolutamente militante”, y señaló que los miembros del Consejo Fiscal Autónomo no pueden tener una “reconocida actividad político-partidaria”. Entre otras cosas, se advierte sobre la firma de Rodríguez Collazo en el documento que, en su momento, promovió el grupo Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social.

Según la normativa vigente, este ámbito, de carácter técnico e independiente tiene como cometido central “asesorar al Ministerio de Economía y Finanzas en materia de política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal”.

Rodríguez Collazo fue designada en el cargo el 22 de abril en reemplazo de Alfonso Capurro, quien integraba el Consejo Fiscal Autónomo desde noviembre de 2021.

Puede terminar en interpelación

El senador Sergio Botana será el miembro convocante de la instancia, que será formalizada el miércoles y que ya fue adelantada en la reunión de coordinación de bancada con el Frente Amplio que se llevó a cabo este lunes. Lo que se busca determinar es si la oposición aporta los votos necesarios para que el encuentro se desarrolle en régimen de comisión; de lo contrario, el Partido Nacional ya decidió que llevará adelante una interpelación.

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