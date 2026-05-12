¿Qué cambios analiza el gobierno para las AFAP sin eliminar el ahorro individual?

Bai explicó que uno de los puntos considerados centrales durante la negociación fue el reconocimiento de un sistema multipilar que mantuviera un componente de ahorro individual administrado por entidades con experiencia profesional.

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo alcanzado contempla que los fondos continúen siendo gestionados tanto por empresas públicas como privadas, siempre dentro de un mercado competitivo. Para el coordinador, el objetivo principal es mejorar el funcionamiento del sistema en beneficio de los afiliados. “Hay oportunidades de mejora en términos de cómo funciona el pilar de ahorro individual”, afirmó.

Mejores condiciones de rentabilidad

Entre esas mejoras mencionó la necesidad de reducir costos, aumentar la competencia entre administradoras y generar mejores condiciones de rentabilidad para quienes aportan al sistema.

Bai señaló además que durante el proceso se estudiaron experiencias internacionales aplicadas en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde existen mecanismos orientados a aumentar la eficiencia de mercados previsionales obligatorios. “Las personas no participan voluntariamente de ese mercado. Entonces es fundamental que el Estado vele por la mayor eficiencia posible”, indicó.

Consultado sobre eventuales mecanismos de licitación o asignación de afiliados entre administradoras, evitó adelantar definiciones concretas, aunque reconoció que las orientaciones surgidas del Diálogo Social apuntan a revisar el esquema actual.

Nuevas instancias de negociación

Según explicó, las propuestas aprobadas tienen todavía un importante nivel de generalidad y requerirán estudios técnicos y nuevas instancias de negociación antes de transformarse en proyectos legislativos.

En ese marco, defendió la decisión del gobierno de instalar un ámbito más reservado de conversación técnica para profundizar el análisis sobre posibles modificaciones al sistema. “Lo que surja de ese ámbito no va a tener carácter reservado”, aclaró.