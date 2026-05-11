Caso Cardama: "Hay que traer la chatarra y hacer un monumento a la ruina más grande"

La rescisión del contrato con el astillero Cardama por parte del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, fue uno de los temas polémicos de los últimos tiempos y todavía tiene mucha tela por cortar.
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La comisión especial creada en el seno de la Asamblea General para investigar el caso Cardama, sigue adelante con su trabajo ordinario sesión a sesión todos los lunes, y desde hace un tiempo está enfocada en el episodio propiamente dicho de la compra de las dos patrulleras oceánicas al astillero español, lo que significa indagar en los capítulos que conciernen a la actuación del gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). Pero mientras tanto, la administración de Yamandú Orsi se encuentra abocada en la búsqueda de un nuevo astillero al que encargarle otras dos patrulleras OPV —un compromiso asumido por la actual gestión y a concretar en este período—, para lo cual deberá sortearse un desafío que fue abordada en una de las últimas sesiones de la comisión parlamentaria: qué hacer con lo que Cardama ya construyó y hoy está estacionado en sus instalaciones de Vigo.
Porque ese esqueleto de acero —que implica más o menos el 50% del proceso de la primera unidad—, a partir del momento en que el gobierno anunció la rescisión del contrato por sendas irregularidades en la composición de las garantías —lo que sucedió el 13 de febrero— es propiedad del Estado uruguayo, y a él debe ser transferido.
Opciones para la construcción de las OPV
La elección de un constructor español es algo que efectivamente forma parte de las posibilidades, dijo el presidente semanas atrás en rueda de prensa.
"Eso —reconoció—, nos da una ventaja".
En las últimas horas Orsi volvió a ser consultado por los medios por qué avance ha hecho el gobierno en relación al nuevo contrato, y si seguía siendo una opción la donación ofrecida por Estados Unidos de un buque del tipo Reliance, considerado muy antiguo por la Armada Nacional, que además ha considerado que son muchas las refacciones necesarias.
"No (se avanzó) mucho —contestó este jueves por la tarde—. Creo que incluso aparecieron otras opciones, que capaz sin ser tan onerosas son incluso hasta más rápidas de conseguir. Veremos. Algunas propuestas ustedes ya las manejan: (de) Reino Unido, Francia... hay otras opciones".
No precisó, sin embargo, cuándo se concretará el nuevo negocio. "Vamos a ver. Cuando aparezcan propuestas concretas, con números concretos".
Sobre qué hace con el material que espera en el astillero gallego opinó el pasado sábado 25 de abril el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, en conversación con la prensa. Luego de participar en el plenario de su sector, Caggiani volvió a considerar el caso Cardama como uno de los escándalos del gobierno pasado, propiciado por la decisión de la administración de Lacalle Pou de comprar las patrulleras oceánicas "a un astillero español que no tenía una sola experiencia" en el rubro. "Y terminó como terminó: tenemos unas chatarras en Galicia que tenemos que ver cómo las traemos", lamentó el referente del sector mayoritario del Frente Amplio, antes de adelantar una postura personal: "Si me preguntan a mí, habría que traerlas y ponerlas en la Plaza Independencia y hacer un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada Nacional en el último gobierno".