Así fue la cuarta jornada de Más Barrio en Cerro Norte.

Acciones visibles

La coordinadora de Más Barrio, Silvana Nieves, señaló que la jornada permitió profundizar el trabajo en territorio y ampliar el vínculo con vecinos e instituciones locales. “Hoy, con un intercambio, además de lo que tiene que ver con las manzanas que se trabajaron y se están censando, se aprovechó, a través de equipos interdisciplinarios, a conversar con instituciones locales, gubernamentales, con algunos vecinos respecto a la historia y a las acciones que ha venido teniendo el barrio”, expresó.

Nieves destacó además que durante la jornada se concretaron acciones visibles para quienes viven en la zona, como la recuperación de luminarias y el retiro de vehículos deteriorados que permanecían abandonados desde hacía años en la vía pública. “Además se hicieron varios chequeos para proyecciones a futuro que estamos trabajando con la comunidad”, afirmó.

Según explicó la coordinadora, el censo ya avanzó en varias manzanas de Cerro Norte y en esta nueva instancia también se evaluaron necesidades vinculadas a podas y mantenimiento urbano. Paralelamente, el municipio realizó tareas de corte de pasto y acondicionamiento de espacios públicos.

“Estuvo la gente de alumbrado y ya se arranca este martes con la recuperación del alumbrado público en alguna de las calles de la zona”, adelantó.

Más Barrio en Cerro Norte

Nieves remarcó además que uno de los ejes centrales del operativo es fortalecer la articulación entre instituciones y comunidad. “Aprovechamos también para que algunos equipos interdisciplinarios pudieran estar conversando con las instituciones de la zona y con las locatarias. Es un intercambio interinstitucional y con la comunidad que favorece a los objetivos que tiene el programa Más Barrio”, sostuvo.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, indicó que el operativo se desarrolló de acuerdo a lo previsto. “En base a lo planificado y cumpliendo con todos los protocolos”, resumió, al tiempo que valoró la participación de la comuna capitalina en las tareas desplegadas.

“La Intendencia movilizó una cantidad de servicios que trajeron limpieza, retiro de chatarra y también ya se está planificando la reincorporación de la iluminación en las calles”, afirmó.

Programa Más Barrio retira vehículos abandonados

“Más Barrio está trayendo más Estado"

Clavijo consideró además que el trabajo coordinado entre distintas instituciones es uno de los principales pilares del programa. “Más Barrio está trayendo más Estado y, principalmente, más coordinación interinstitucional y comunitaria en la zona, lo cual le trae soluciones concretas a la gente”, expresó.

Las etapas anteriores del operativo ya habían incluido tareas de limpieza, retiro de residuos y chatarra, además de los primeros relevamientos territoriales. Según indicó el jerarca policial, la respuesta de los vecinos ha sido positiva.

“La recepción fue muy buena, así que podemos avanzar en esto, que es muy importante para los datos, y también para ya ir trayéndole soluciones a la comunidad en torno a la limpieza, la recolección de basura y la iluminación, que eso ya se está accionando”, señaló.

El operativo continuará durante los próximos días con nuevas recorridas y trabajos de relevamiento en distintas manzanas del barrio. “Vamos a seguir trabajando toda la semana con la misma rutina, la misma lógica y el mismo protocolo, esperando finalizar todo lo que tiene que ver con el censo en este polígono de Más Barrio”, explicó Clavijo.

La iniciativa fue diseñada a partir de un análisis técnico que cruzó datos de delitos violentos con indicadores de hábitat y vulnerabilidad social. A partir de ese estudio se definieron 21 zonas de intervención en todo el país, aunque las primeras acciones se concentraron en Cerro Norte y en áreas de Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera.