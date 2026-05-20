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derechos humanos

Marcha del Silencio: una marea humana marchó por 18 de Julio en demanda de verdad y justicia

Como desde hace 31 años, decenas de miles participaron de la Marcha del Silencio por 18 de Julio convocados por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Miles por memoria, verdad y justicia.

Miles por memoria, verdad y justicia.

 Gaston Britos / FocoUy
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Encabezados por los retratos de los 205 detenidos desaparecidos, decenas de miles de personas marcharon por 18 de Julio en una nueva edición de la Marcha del Silencio. El reclamo de memoria, verdad y justicia anima a una verdadera marea humana.

La marcha arrancó, como es habitual, desde el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en América Latina, en la intersección de avenida Rivera y Jackson. Desde allí se marchó hacia 18 de Julio y por esta hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo donde se dio lectura a los nombres de los 205 desaparecidos.

Desde hace 31 años, en la fecha en que fueron asesinados en Argentina Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, y fue detenidos Manuel Liberoff, millares de personas marchan por verdad y justicia.

Poco antes de la movilización, el presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó en su cuenta de X: “A 50 años seguimos buscando más respuestas, porque no son solo memoria. La vida se sigue abriendo, año tras año y en silencio, en un gigantesco abrazo”, escribió el mandatario.

También lo hizo el goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez: "Memoria, verdad y justicia", publicó en su cuenta, acompañado del contorno de Uruguay lleno de margaritas.

Más desaparecidos

Asimismo, la semana pasada, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el que agregó ocho nuevos casos de personas detenidas desaparecidas, lo que lleva el total a 205.