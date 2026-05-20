Encabezados por los retratos de los 205 detenidos desaparecidos, decenas de miles de personas marcharon por 18 de Julio en una nueva edición de la Marcha del Silencio. El reclamo de memoria, verdad y justicia anima a una verdadera marea humana.
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Marcha del Silencio: una marea humana marchó por 18 de Julio en demanda de verdad y justicia
Como desde hace 31 años, decenas de miles participaron de la Marcha del Silencio por 18 de Julio convocados por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.