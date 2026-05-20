El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol aprobó este martes la adhesión oficial del club a la causa de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Con esta resolución, la entidad aurinegra marcará presencia institucional en la Marcha del Silencio, la cual se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo a partir de las 19:00 horas en Montevideo.
Acompaña la causa
Peñarol adhiere institucionalmente a la Marcha del Silencio tras votación histórica
Peñarol emitió histórico comunicado por los Derechos Humanos tras respaldar la Marcha del Silencio en el Consejo Directivo.