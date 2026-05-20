Peñarol adhiere institucionalmente a la Marcha del Silencio tras votación histórica

El debate interno reflejó dos visiones claras sobre el rol de la institución en la agenda civil. Tanto el presidente Ignacio Ruglio como el consejero oficialista Alejandro González defendieron públicamente la postura mayoritaria, enfatizando de manera categórica que el reclamo por los derechos humanos "es una causa humanitaria" y no una bandera política ni partidaria, criterio compartido por los consejeros que inclinaron la balanza a favor.

El comunicado de Peñarol

Como reflejo directo de esta resolución, Peñarol difundió este miércoles un comunicado oficial con los símbolos del club, en el que expresa: "Hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad. El Club Atlético Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos. Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz".