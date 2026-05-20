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Deportes Club Atlético Peñarol | Derechos Humanos |

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Peñarol adhiere institucionalmente a la Marcha del Silencio tras votación histórica

Peñarol emitió histórico comunicado por los Derechos Humanos tras respaldar la Marcha del Silencio en el Consejo Directivo.

Peñarol se expresó sobre la causa de las personas detenidas desaparecidas.

Peñarol se expresó sobre la causa de las personas detenidas desaparecidas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol aprobó este martes la adhesión oficial del club a la causa de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Con esta resolución, la entidad aurinegra marcará presencia institucional en la Marcha del Silencio, la cual se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo a partir de las 19:00 horas en Montevideo.

La iniciativa, que fue incluida en el orden del día del pasado martes, culminó con una votación de 6 a 5. El bloque mayoritario estuvo compuesto por los cinco consejeros del oficialismo —incluido el presidente Ignacio Ruglio— junto con el respaldo de un consejero de la oposición. Por su parte, los cinco directivos restantes se pronunciaron en contra, argumentando que el tratamiento y votación de este asunto no resultaba legal bajo la interpretación de que los estatutos del club impiden pronunciamientos de esta índole.

La sesión del Consejo Directivo contó con la participación presencial de las principales figuras de la conducción del club. Por el oficialismo asistieron el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, y los consejeros Alejandro González, Gonzalo Moratorio y Gonzalo Larrosa. Desde la oposición estuvieron presentes Edgardo Novick, Sebastián Scher, Santiago Sánchez, José Pedro Dorin, José Luis Bringa y Nicolás Ghizzo.

El debate interno reflejó dos visiones claras sobre el rol de la institución en la agenda civil. Tanto el presidente Ignacio Ruglio como el consejero oficialista Alejandro González defendieron públicamente la postura mayoritaria, enfatizando de manera categórica que el reclamo por los derechos humanos "es una causa humanitaria" y no una bandera política ni partidaria, criterio compartido por los consejeros que inclinaron la balanza a favor.

El comunicado de Peñarol

Como reflejo directo de esta resolución, Peñarol difundió este miércoles un comunicado oficial con los símbolos del club, en el que expresa: "Hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad. El Club Atlético Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos. Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz".

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