Sigue la polémica entre los blancos: "Dedíquese a gobernar" y no a vender humo

“Hay elementos que estamos convencidos de que estamos preparados para llevarlos a Fiscalía”, dijo el gobernante departamental en una conferencia de prensa.

La respuesta de Yurrumendi

Tras esto, Yurramendi afirmó que el accionar del actual intendente es “humo”. “Está claro que al intendente lo dejaron solo. Quiso presentar una conferencia con un tono confrontativo, algo hasta de revanchismo”, analizó.

En la misma línea, detalló que los asesores del caso “fueron por otra vía”, por lo que “la contradicción es clarísima”.

“El intendente salió a pelear en solitario”, dijo en referencia a que el equipo de Morel “fue en otra línea” a la elegida por el jefe comunal.

“Mi mensaje es claro. Intendente, se le fue un año, dedíquese a gobernar y no a ventilar humos y a generar confrontación en nuestro pueblo”, agregó.

Por último, aseguró: “Morel estuvo acostumbrado a gobernar un municipio 10 años, con todo el apoyo del aparato municipal de la Intendencia y hoy se enfrenta a gobernar un departamento, con las dificultades que eso tiene”.

Y disparó: "Si quiere saldar alguna cuenta, se comunica conmigo o ya sabe que me encuentra en mi fábrica de pastas, donde con mucho gusto lo recibiré".

Auditoría en la comuna

Los resultados del la auditoría fueron presentados con cifras generales sobre la administración de Yurramendi con relación a compras y pagos de sueldo por parte de la intendencia. Un primer elemento que fue puesto sobre la mesa fue que “en el 90% de las compras analizadas no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo”.

También se detalló que “el 87% de las compras realizadas por la intendencia durante el período analizado” se concentró “en 20 proveedores”, cuando el gobierno departamental trabaja con 197 proveedores en total. Se puntualizó, además, que se detectaron compras en las que “no se identifica” qué dirección de la comuna era la responsable de la adquisición.

Otro tema que se mencionó durante la conferencia de prensa es que “la intendencia tiene por lo menos tres convenios vigentes con diferentes ONG para la tercerización de servicios”, pero no se obtuvo “documentación que compruebe que existió un proceso competitivo antes de la firma de los convenios”.

En cuanto a los sueldos, Morel comentó que “hay indicios de que en los años de campaña política hubo un aumento desmedido y discrecional de las compensaciones de sueldos”. “Para la muestra seleccionada de funcionarios y meses no pudimos visualizar la documentación que respalda el pago del 100% de las partidas variables líquidas”, se señaló en ese sentido en la presentación.

Por último, con respecto a los fondos extrapresupuestales, se constató que al 10 de julio de 2025 –cuando se hizo el traspaso de mando– había “insuficiencia de los saldos disponibles en cuentas corrientes” de la intendencia “para afrontar los saldos pendientes”.

“Existen dos expedientes en trámite en la intendencia en los que un proveedor reclama el pago de facturas por un total de 8.773.074 de pesos”, pero “no hay registro de procedimiento de compra ni de pago asociado”, se informó.