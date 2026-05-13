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Sociedad 18 de mayo | La Batalla de Las Piedras |

Batalla de Las Piedras

Feriado del 18 de mayo: ¿laborable o no laborable?

El lunes 18 de mayo se conmemora la Batalla de Las Piedras. La fecha no se traslada y, según la normativa vigente, será un feriado laborable.

18 de Mayo feriado.

18 de Mayo feriado.

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El próximo lunes 18 de mayo Uruguay conmemorará un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras, uno de los episodios más importantes del proceso de independencia nacional y una fecha marcada en el calendario oficial como feriado. Sin embargo, a diferencia de otros asuetos considerados “no laborables”, en esta ocasión se trata de un feriado laborable, por lo que las condiciones de pago y asistencia dependerán de la modalidad de contratación de cada trabajador.

La fecha recuerda la victoria liderada por José Gervasio Artigas en 1811 frente a las tropas españolas en las cercanías de la ciudad de Las Piedras. Además, el día también coincide con la conmemoración del Día del Ejército Nacional, motivo por el cual suelen realizarse actos oficiales con participación de autoridades civiles y militares.

Feriado

De acuerdo con la ley n.º 16.805, modificada posteriormente por la ley n.º 17.414, los feriados que coinciden con sábado, domingo o lunes no se trasladan de fecha. Por ese motivo, la conmemoración se mantendrá el lunes 18 de mayo.

En términos laborales, esto implica que la jornada no funciona bajo el régimen de feriado pago obligatorio. En consecuencia, quienes trabajen no recibirán doble remuneración ni compensaciones especiales por cumplir tareas durante esa jornada.

Según explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los trabajadores jornaleros que no trabajen ese día no cobrarán el jornal correspondiente. En cambio, quienes sí desempeñen tareas cobrarán el jornal habitual, aunque sin recargos adicionales.

La situación es diferente para quienes perciben salario mensual fijo. En esos casos, los empleados cobran normalmente su sueldo, independientemente de si trabajan o no durante el feriado. Asimismo, quienes deban concurrir a trabajar no recibirán un pago extra, ya que el día mantiene carácter laborable.

La Batalla de Las Piedras

La Batalla de Las Piedras fue uno de los primeros grandes triunfos revolucionarios de las fuerzas orientales comandadas por Artigas. El enfrentamiento ocurrió cuando el entonces jefe revolucionario, acompañado por cerca de mil hombres, avanzó para sitiar Montevideo, que continuaba bajo dominio español y funcionaba como capital del Virreinato del Río de la Plata tras los sucesos de Buenos Aires en 1810.

Pese a contar con menos armamento y tropas menos preparadas que el ejército español, las fuerzas artiguistas lograron imponerse luego de varias horas de combate. La estrategia decisiva incluyó un ataque por la retaguardia encabezado por Manuel Artigas, primo del general, que dejó a las tropas realistas rodeadas.

La batalla comenzó sobre las 11 de la mañana y finalizó cerca de las cinco de la tarde. El triunfo consolidó el liderazgo de Artigas y dejó para la historia una de sus frases más recordadas: “Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros”.

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