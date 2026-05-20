Operativo Ancilia: el plan lanzado por el Ministerio del Interior en Rivera para coordinación fronteriza

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la cordialidad, el diálogo y la armonía de la reunión, en la que se abordaron posibles soluciones vinculadas a viviendas para efectivos policiales.

Por su parte, el Ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en conferencia de prensa la importancia de fortalecer el control de frontera mediante la incorporación de tecnología, entre ellas drones, pórticos con lectura de matrículas y la ampliación del sistema de videovigilancia, que alcanzará las 200 cámaras en el departamento de Rivera.

En ese sentido, el director de la Policía Nacional señaló que la apuesta tecnológica busca dotar a Rivera de mayores capacidades para enfrentar el delito y reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

Reconocimiento a policías que participaron en la Operación Ares

Las autoridad también realizaron un reconocimiento a 41 efectivos policiales que participaron en la Operación Ares, en la que se desarticuló un grupo trasnacional dedicado al tráfico de armas de fuego.

La investigación permitió la incautación de 100 armas de fuego y derivó en la imputación de 33 personas por delitos vinculados al tráfico interno de armas y municiones bajo la modalidad de venta.

El Ministro destacó el profesionalismo y compromiso demostrado por los policías, subrayando la importancia del trabajo en equipo en este tipo de procedimientos en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Egreso de nuevos agentes para la Jefatura de Rivera

En el marco de la visita oficial, también se llevó a cabo el acto de egreso de alumnos de la Escuela Policial de la Escala Básica. En esta instancia, 15 nuevos agentes se incorporaron a la Jefatura de Policía de Rivera para fortalecer la Policía Comunitaria, la respuesta en violencia doméstica y de género, y el patrullaje.

Negro, destacó que este egreso forma parte de una política de fortalecimiento de la Policía Nacional orientada a incrementar la presencia policial y profundizar la respuesta del Estado en materia de seguridad pública.