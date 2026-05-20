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Política operativo | Rivera |

Seguridad fronteriza

Operativo Ancilia: el plan lanzado por el Ministerio del Interior en Rivera para coordinación fronteriza

Ministro Carlos Negro y autoridades policiales visitaron Rivera, para coordinar agenda de seguridad fronteriza con jefe de Policía local y fuerzas brasileñas.

Ministro del Interior, Carlos Negro, en Rivera.

Ministro del Interior, Carlos Negro, en Rivera.

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Por Redacción Caras y Caretas

Las principales autoridades policiales participaron del lanzamiento del Operativo Ancilia, realizado frente a la Jefatura de Policía de Rivera, un despliegue orientado al fortalecimiento de los controles en la frontera y a la prevención de delitos como el narcotráfico, tráfico de armas y contrabando.

Encuentro con autoridades de la DRACO

Asimismo, las autoridades mantuvieron una reunión con representantes de la Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) y de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), con el objetivo de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en materia de combate al crimen organizado y delitos transnacionales.

Reuniones con Intendente y Fiscal

En el marco de la agenda desarrollada en Rivera, las autoridades también mantuvieron reuniones con la Fiscal semiespecializada Dra. Alejandra Domínguez y con el Intendente departamental, Richard Sander.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la cordialidad, el diálogo y la armonía de la reunión, en la que se abordaron posibles soluciones vinculadas a viviendas para efectivos policiales.

Por su parte, el Ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en conferencia de prensa la importancia de fortalecer el control de frontera mediante la incorporación de tecnología, entre ellas drones, pórticos con lectura de matrículas y la ampliación del sistema de videovigilancia, que alcanzará las 200 cámaras en el departamento de Rivera.

En ese sentido, el director de la Policía Nacional señaló que la apuesta tecnológica busca dotar a Rivera de mayores capacidades para enfrentar el delito y reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

Reconocimiento a policías que participaron en la Operación Ares

Las autoridad también realizaron un reconocimiento a 41 efectivos policiales que participaron en la Operación Ares, en la que se desarticuló un grupo trasnacional dedicado al tráfico de armas de fuego.

La investigación permitió la incautación de 100 armas de fuego y derivó en la imputación de 33 personas por delitos vinculados al tráfico interno de armas y municiones bajo la modalidad de venta.

El Ministro destacó el profesionalismo y compromiso demostrado por los policías, subrayando la importancia del trabajo en equipo en este tipo de procedimientos en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Egreso de nuevos agentes para la Jefatura de Rivera

En el marco de la visita oficial, también se llevó a cabo el acto de egreso de alumnos de la Escuela Policial de la Escala Básica. En esta instancia, 15 nuevos agentes se incorporaron a la Jefatura de Policía de Rivera para fortalecer la Policía Comunitaria, la respuesta en violencia doméstica y de género, y el patrullaje.

Negro, destacó que este egreso forma parte de una política de fortalecimiento de la Policía Nacional orientada a incrementar la presencia policial y profundizar la respuesta del Estado en materia de seguridad pública.

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