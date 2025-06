Armada de Israel interceptó al barco Madleen que se dirigía a Gaza y secuestró a sus ocupantes

"He dado instrucciones a las FDI para que actúen con el fin de que el Madleen no llegue a Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, les digo claramente: deben regresar, porque no llegarán a Gaza", declaró Katz.

El barco Madlee navega bajo bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad. Entre los 12 activistas a bordo, además de Thunberg, está el brasileño Thiago Ávila, el actor irlandés de Juego de Tronos Liam Cunningham y la eurodiputada franco-palestina Rima Hasán.