"El FA ha sacado una declaración la cual yo comparto", dijo Pacha Sánchez sobre comunicado de condena a Israel

"El FA ha sacado una declaración la cual yo comparto", mientras que "la Cancillería está tomando un conjunto de consideraciones y estamos avanzando en una política que es clara: la búsqueda de la paz, de la solución de las controversias, que pare la agresión militar y que podamos juntos contribuir a una solución de paz de dos Estados".

Posición histórica de Uruguay y envío de ayuda humanitaria

"Eso no quiere decir que nosotros no reivindiquemos nuestra posición histórica de que la solución a este conflicto es la paz y es la creación de dos Estados que vivan en paz, un Estado palestino y un Estado israelí. Yo defiendo esa posición, que cada puebla tenga su un Estado y que vivan en paz", enfatizó. "Hay que trabajar mucho para eso, no alcanza con declaraciones", advirtió.

"Lo que más hay a que hacer, y esto lo hemos conversado con el presidente Orsi, es enviar ayuda humanitaria, más que hacer declaraciones", sostuvo el secretario de Presidencia y remarcó que "los gazatíes no comen papeles ni declaraciones".

"Lo más importante que podemos hacer es ayudar de esa manera frente a una situación humanitaria muy compleja, muy dura", puntualizó.