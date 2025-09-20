China defendió el fortalecimiento de sus vínculos de defensa con América Latina

El sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina se celebró este viernes en Beijing con la participación de ministros y oficiales militares de 18 países de la región. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, reaffirmó el compromiso de su país para foster vínculos de defensa "más cercanos, resilientes y basados en confianza mutua" con las naciones latinoamericanas y caribeñas.