China defendió el fortalecimiento de sus vínculos de defensa con América Latina

El sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina se celebró este viernes en Beijing con la participación de ministros y oficiales militares de 18 países de la región. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, reaffirmó el compromiso de su país para foster vínculos de defensa "más cercanos, resilientes y basados en confianza mutua" con las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Dong destacó que esta cooperación, flexible y pragmática, puede crear un "modelo de colaboración en seguridad entre países del Sur Global" y contribuir a construir una comunidad de futuro compartido. Los representantes latinoamericanos presentes calificaron a China como un "socio confiable" y expresaron su interés en profundizar el intercambio y la cooperación militar.
El foro refleja la creciente articulación estratégica entre China y América Latina en un contexto de presión militar estadounidense en la región, particularmente contra Venezuela. Mientras Washington despliega buques y aviones de guerra en el Caribe, Beijing ofrece un modelo de cooperación sin condiciones coercitivas.