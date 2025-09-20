Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Beijing |

"Socio confiable"

China defendió el fortalecimiento de sus vínculos de defensa con América Latina

El ministro chino de Defensa, Dong Jun, pronunció un discurso en el que afirmó que Beijing está dispuesto a trabajar con los países latinoamericanos y caribeños.

Sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina.

Sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina se celebró este viernes en Beijing con la participación de ministros y oficiales militares de 18 países de la región. El ministro de Defensa chino, Dong Jun, reaffirmó el compromiso de su país para foster vínculos de defensa "más cercanos, resilientes y basados en confianza mutua" con las naciones latinoamericanas y caribeñas.

Dong destacó que esta cooperación, flexible y pragmática, puede crear un "modelo de colaboración en seguridad entre países del Sur Global" y contribuir a construir una comunidad de futuro compartido. Los representantes latinoamericanos presentes calificaron a China como un "socio confiable" y expresaron su interés en profundizar el intercambio y la cooperación militar.

El foro refleja la creciente articulación estratégica entre China y América Latina en un contexto de presión militar estadounidense en la región, particularmente contra Venezuela. Mientras Washington despliega buques y aviones de guerra en el Caribe, Beijing ofrece un modelo de cooperación sin condiciones coercitivas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar