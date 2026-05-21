China y Rusia consolidaron su alianza con 40 acuerdos y fuerte señal geopolítica

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a China la noche del 19 de mayo. Y este miércoles, el presidente, Xi Jinping, y Putin mantuvieron reuniones oficiales en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Los dos jefes de Estado firmaron en una ceremonia cerca de 40 documentos de cooperación en ámbitos como comercio, energía, ciencia y tecnología, e intercambios culturales.