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Mundo

Declaración conjunta

China y Rusia consolidaron su alianza con 40 acuerdos y fuerte señal geopolítica

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron este miércoles en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

Xi Jinping presidente de China y Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Xi Jinping presidente de China y Vladimir Putin, presidente de Rusia.

 Sputnik
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arribó a China la noche del 19 de mayo. Y este miércoles, el presidente, Xi Jinping, y Putin mantuvieron reuniones oficiales en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing. Los dos jefes de Estado firmaron en una ceremonia cerca de 40 documentos de cooperación en ámbitos como comercio, energía, ciencia y tecnología, e intercambios culturales.

Cooperación amistosa y estabilidad estratégica

Además, ambos suscribieron una nueva Declaración Conjunta, acordando extemder la vigencia del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa. El comercio bilateral supera los 200 mil millones de dólares estadounidenses por tercer año consecutivo, con un notable crecimiento en el uso de las divisas nacionales de ambos países en las transacciones.

Los dos países también reafirmaron su postura de defender la estabilidad estratégica mundial y rechazar el unilateralismo. Esta visita profundiza la Asociación Estratégica Integral China-Rusia en la nueva era, y aporta mayor certidumbre al escenario internacional complejo y cambiante.

Esta es la vigésima quinta visita a China del presidente Vladímir Putin. Su encuentro con Xi Jinping coincide con dos importantes efemérides para ambos países: el 30º aniversario del establecimiento de la Asociación de Cooperación Estratégica China-Rusia, y el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambos países, y con el lanzamiento oficial de los Años de la Educación China-Rusia.

Enlace de CGTN Español sobre visita de Putin a China para Caras&Caretas

Desde Beijing, Wu Shuoyu, CGTN en Español, para Caras&Caretas.

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