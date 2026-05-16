La cumbre de Beijing y el mundo que ya cambió

Xi Jinping, en cambio, llegó desde una posición completamente distinta.

China atraviesa este momento histórico fortalecida industrial, tecnológica y financieramente. Beijing ya no negocia desde la lógica defensiva de hace dos décadas. Hoy posee ecosistemas industriales propios, liderazgo creciente en inteligencia artificial, infraestructura de escala continental, capacidad tecnológica en expansión y un enorme margen de maniobra sobre cadenas globales de valor.

Pero quizás la mayor fortaleza china no sea solamente material.

Es temporal.

Mientras Trump piensa condicionado por las elecciones de noviembre, la lógica estratégica china opera en horizontes de décadas. Esa diferencia de temporalidad atravesó toda la cumbre. Trump necesitaba anuncios visibles, titulares y señales rápidas para los mercados y para la política doméstica estadounidense. Xi Jinping, en cambio, administró cuidadosamente los tiempos, evitó compromisos apresurados y consolidó algo mucho más importante: un nuevo marco conceptual para la relación sino-estadounidense.

La llamada “estabilidad estratégica constructiva”

Ese concepto impulsado por Beijing representa probablemente el intento más sofisticado hasta ahora de construir una doctrina de coexistencia entre grandes potencias en el siglo XXI. Su lógica es clara: aceptar que la competencia estratégica existe y continuará existiendo, pero evitar que derive en una nueva Guerra Fría total o en una ruptura sistémica del orden global.

Made in China

La visita estuvo cargada de símbolos cuidadosamente construidos por China.

El recorrido conjunto por el Templo del Cielo no fue una postal turística. Históricamente, ese espacio representaba el lugar donde los emperadores realizaban ceremonias para preservar la armonía entre el orden político y el orden natural. El mensaje implícito fue evidente: China busca proyectarse como una civilización histórica que asocia estabilidad, continuidad y equilibrio frente a un mundo crecientemente caótico.

La reunión reducida en Zhongnanhai tuvo una carga todavía más profunda. Zhongnanhai no es simplemente un edificio gubernamental; es el núcleo político real del poder chino contemporáneo. Allí convergen la conducción del Partido Comunista Chino y el centro estratégico del Estado. Recibir a Trump en ese ámbito reservado simbolizó el paso desde el espectáculo diplomático hacia la administración estratégica directa de la relación entre ambas potencias.

Toda la cumbre giró alrededor de una idea central: evitar el caos, incluso Xi pidió no caer en la “trampa de Tucídides”. Y allí aparece quizás la diferencia más profunda entre ambos liderazgos.

Xi Jinping insistió constantemente en conceptos como estabilidad, coexistencia, cooperación, administración de diferencias y comunicación estratégica. Trump, en cambio, llegó condicionado por una agenda inmediata marcada por Irán, la inflación energética, los mercados y las presiones electorales.

Incluso Taiwán apareció como expresión de esa diferencia estructural.

Xi fue extremadamente claro: afirmó que la cuestión taiwanesa es “la cuestión más importante” de las relaciones entre China y Estados Unidos y advirtió explícitamente que un mal manejo del tema podría conducir al choque e incluso al conflicto entre ambas potencias.

No fue una declaración menor.

China dejó en claro que acepta competencia, pero no tolerará desafíos directos sobre su integridad territorial. Y el hecho de que Taiwán prácticamente desapareciera del comunicado estadounidense final mostró hasta qué punto Washington también busca evitar una escalada inmediata.

La presencia de la gigantesca delegación empresarial estadounidense reveló otra realidad fundamental del mundo contemporáneo: la interdependencia entre China y Estados Unidos sigue siendo gigantesca.

Tim Cook, Jensen Huang, Elon Musk, Larry Fink, ejecutivos de Qualcomm, Micron, Meta, Goldman Sachs, Visa, Mastercard y BlackRock acompañaron personalmente a Trump porque las principales corporaciones tecnológicas y financieras estadounidenses continúan profundamente integradas al mercado y a las cadenas industriales chinas.

Más de 80 mil empresas estadounidenses operan actualmente en China. Ambas economías representan aproximadamente un tercio del PBI mundial. La competencia existe, pero también una dependencia mutua de dimensiones históricas.

No es una nueva guerra fría:

Por eso la cumbre mostró algo muy distinto a una nueva Guerra Fría clásica.

China y Estados Unidos rivalizan, compiten y disputan liderazgo tecnológico y geopolítico, pero al mismo tiempo necesitan preservar mecanismos de estabilidad e interdependencia porque una ruptura total tendría costos devastadores para ambos y para la economía global.

La verdadera discusión del siglo XXI ya no parece ser quién dominará el mundo, sino cómo evitar que la competencia entre grandes potencias destruya la estabilidad internacional.

Y ahí aparece la cuestión argentina.

Mientras Trump viaja a Beijing acompañado por los CEOs de las mayores corporaciones estadounidenses para garantizar negocios, inversiones y estabilidad con China, Javier Milei eligió construir una política exterior de subordinación ideológica y alineamiento automático con Washington, incluso mientras la propia Casa Blanca se ve obligada a negociar pragmáticamente con Beijing.

La contradicción es cada vez más evidente.

China es el segundo socio comercial argentino, un actor central para las exportaciones, el financiamiento y la estabilidad financiera del país. En junio vencen tramos clave del swap con China por alrededor de 18 mil millones de dólares equivalentes, instrumento fundamental para las reservas argentinas. Sin embargo, Milei decidió convertir a Beijing en blanco permanente de ataques ideológicos mientras profundiza un alineamiento personal con Trump que no produjo inversiones estructurales ni mejoras concretas para el desarrollo argentino.

La comparación regional es contundente.

Prácticamente todos los presidentes sudamericanos visitaron China en los últimos años comprendiendo que Beijing ya es un actor estructural de la economía mundial. Milei, en cambio, viajó más de 16 veces a Estados Unidos y todavía no realizó una visita oficial a China.

La imagen resulta paradójica y preocupante: mientras las dos mayores potencias del planeta intentan administrar su rivalidad dentro de mecanismos de estabilidad estratégica, Argentina corre el riesgo de quedar atrapada en una política exterior subordinada, ideológica y profundamente desconectada de las transformaciones reales del sistema internacional.

La autonomía estratégica ya no es una consigna teórica.

Se volvió una necesidad de supervivencia para los países periféricos en un mundo que cambió mucho más rápido de lo que algunos dirigentes argentinos parecen haber comprendido.

Por Sabino Vaca Narvaja (Ex embajador de Argentina en China) para Página12