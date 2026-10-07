Colonos de Israel golpearon a un fotógrafo de AFP en Cisjordania

El fotógrafo Jaafar Ashtiyeh, de la Agencia France-Presse (AFP), fue golpeado el martes 6 por colonos israelíes armados mientras cubría la violencia contra agricultores palestinos en Cisjordania, cerca de la localidad septentrional de Aqraba, informó la agencia internacional de noticias.
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Según testigos, familiares y colegas, Ashtiyeh intentó subir rápidamente a un automóvil claramente identificado con la palabra 'Prensa' para ponerse a salvo, pero dos hombres armados lo derribaron y lo golpearon con las culatas de sus fusiles.
El fotoperiodista de 58 años, necesitó tratamiento hospitalario tras el ataque sufrido.
John Wessels, otro fotógrafo de AFP que se encontraba con él en el lugar de los hechos, afirmó que los agresores también robaron el equipo fotográfico de Ashtiyeh.
La agresión se produjo a pesar de la presencia de al menos una docena de soldados israelíes totalmente equipados a unos 500 metros de distancia, añadió.