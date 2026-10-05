Convocan a movilización por Palestina: "Esto es barbaridad pura, basta de genocidio"

¿Cuál es el trasfondo de esta nueva movilización?

Arranquemos por el principio: No se trata de los 3 años del comienzo del genocidio, son los 3 años de un genocidio interrumpido como nunca había hemos visto hasta ahora.

El genocidio en Palestina inicia bastante antes. Incluso antes de 1948, cuando empezó el arrasamiento, el asentamiento y el despojo de las tierras y de las aldeas palestinas por parte de los grupos paramilitares sionistas que luego de la guerra nacional de Israel se conforman como el ejército israelí. Desde ahí hasta la fecha ha sido un genocidio continuo.

Desde 2023 se da un genocidio en el que vemos que corren ríos de sangre. Ha tenido una impronta distinta, sostenida en el tiempo, a los bombardeos de años anteriores y con un pronunciamiento explícito de exterminar o sacar de sus tierras definitivamente a los gazatíes, al pueblo de Gaza.

Ese es un poco el contexto de este 8 de octubre en el que comenzaron estos ataques brutales, que no se han detenido. Si bien paró el río de sangre, en este momento es un genocidio por goteo. Todos los días mueren personas, las organizaciones de derechos humanos internacionales están planteando que son cuatro muertes por día, de las cuales uno es un niño o una niña.

Entonces ante esta situación, y que el mundo cree o visualiza que paró el genocidio, porque hubo un un alto el fuego en octubre y en enero se firmó el acuerdo de paz, parece que la situación se diluyó, y ya no hay un problema. La Organización Mundial de la Alimentación está anunciando la hambruna en Gaza porque siguen sin entrar los alimentos.

La salud está completamente destruida, la gente muere de cosas absolutamente curables si hubiera un sistema sanitario. En Gaza no lo hay. Sigue muriendo gente por bombas, por bala, por enfermedad, por hambre, sed todos los días. Por armas son cuatro muertos por día. Lo que nos pone una impronta de que acá no hay nada que se haya detenido.

Hace muy poco estaban presentando planes en los cuales proponen sacar en plazo 1 año a 1 millón y pico de gazatíes a campos de refugiados en zonas cercanas en países árabes a los que Israel les pagaría para que vayan esos gazatíes allí.

¿Te referís al plan de Trump y su yerno Jared Kushner?

Claro, al inicio el primer plan que propusieron, aquello del resort, desalojar a toda la población. Después, el acuerdo de paz que se firmó en definitiva no implicaba eso, pero ahora han retomado distintos dirigentes y políticos israelíes y vienen planteando la expulsión en un plan escalonado de la población Gaza.

Es importante de cara a este 8 de octubre poner arriba de la mesa que pese a que no se visualiza los bombardeos como antes, porque hay un ocultamiento mediático también y porque los bombardeos permanentes cambiaron de caracterización. Ya no es el bombardeo, sino que es la bala, el hambre, la enfermedad, que son distintos elementos sostenidos y derivados de aquel momento en que destruyeron prácticamente Gaza. La gente sigue muriendo, no se reconocen las distintas resoluciones de la ONU, no se reconocen los derechos del pueblo palestino, que en la misma resolución que crea al Estado de Israel, es decir lo que le genera a Israel su existencia, también establece la creación de un Estado palestino. Eso Israel lo rechaza profundamente.

Hoy estamos poniendo arriba de la mesa que es necesario seguir hablando de Palestina, es necesario poner los ojos en Palestina porque este año se aprobó la ley de pena de muerte para los presos palestinos por ahorcamiento. Son muy pocos los países del mundo que actualmente, en eras modernas, que utilizan el ahorcamiento como pena de muerte. Israel en este momento se circunscribe en eso, además es una ley exclusivamente para presos políticos palestinos, no para cualquier preso. Lo que también determina una medida de segregación racial, un apartheid.

Cuando hablamos de que Israel es un estado de apartheid hay una cantidad de leyes. Y esta legalización de la pena de muerte para palestinos es una confirmación más, en una forma muy brutal, de una cantidad de leyes racistas que discriminan a la población árabe que vive en Israel.

Que se ve también en Cisjordania.

La población árabe que vive en Cisjordania no debería estar sujeta a las leyes israelíes porque es de otro país, pero las leyes que rigen a los palestinos que están presos son bajo la legislación israelí. Yo no sé en cuántos Estados del mundo pasa que un país no tenga derecho a proteger a sus ciudadanos reclamando un juicio justo. Si en Uruguay agarran en el exterior a una persona y la procesan, desde relaciones exteriores tienen la obligación de brindar asistencia, por lo menos en garantizar un juicio justo. Eso con los palestinos no pasa.

Los niños son sacados de sus camas en la noche, son procesados sin pruebas, son sujetos a una detención administrativa que implica que no tienen un cargo, o sea, no se les acusa de nada, no tienen un juicio, por lo tanto no tienen un abogado, y no se pueden defender, eso es por 6 meses y puede ser renovable por 6 meses más in eternum, indefinidamente. Eso está caracterizando una realidad y cada vez son más las mismas situaciones que había desde mucho antes, pero que se va radicalizando cada vez más.

Lo mismo que con los colonos bajando hacia las aldeas palestinas rodeados por los soldados israelíes, lo que les da la impunidad de romper vidrieras, asediar comercios, demoler casas, arrancar olivos.

Eso al oeste de Israel, en Cisjordania (Palestina)

También en Jerusalén Este, la zona árabe que es la que se reclama Palestina como capital de su territorio. Allí invaden con banderas israelíes, apedrean a la gente, la atropellan, hacen desfiles por dentro del barrio árabe siempre custodiados por el ejército israelí, que es lo que les garantiza la impunidad. En ese marco, poniendo todo esto arriba de la mesa, estamos diciendo ‘Esto es barbaridad pura, basta de genocidio, Palestina libre o barbarie’.

El concepto Palestina libre tiene un eje fundamental que es la solidaridad internacional, el apoyo a un pueblo que ve violado sus derechos fundamentales todos los días, pero no es solamente eso, sino el que consideramos que en este marco Palestina es la causa de los pueblos, es una causa de la humanidad en general. ¿Por qué? No es una frase tirada al viento, ¿por qué esto?

Palestina es un lugar donde se ha ido probando las distintas cosas que después van asolar el mundo. Israel ha roto una a una la arquitectura internacional en cuanto al respeto de la ONU como la organización que se dio el acuerdo de las pautas de convivencia que suscribieron los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial.

Israel ha violado absolutamente todas las normas junto con Estados Unidos. Si no estuviera el padrinazgo, evidentemente esto no pasaría. Por eso también responsabilizamos a Estados Unidos. Este genocidio termina habilitando a cualquier país o potencia que anhele tierra, recursos naturales u otra cosa pueda hacer exactamente lo mismo. Y rompe con una entidad internacional que diga esto no se puede hacer, deben parar. Pueden cometer genocidio y no se puede parar.

Hay procesos en Cortes Internacionales

La ONU dictaminó que Israel debe devolver las tierras ocupadas a Cisjordania. Debe tirar abajo el muro el muro de separación. Debe restituir, debe reparar, una indemnización por todos los deterioros causados y la pobreza extrema causada. Y eso no se cumple. El mensaje que se está dando es, si vos tenés la fuerza podés hacer lo que quieras. El resto del mundo solo le queda soportar y sufrir.

Si tenés la fuerza o el respaldo suficiente, no importa la legislación internacional, no importa el derecho internacional. Vos podés hacer lo que quieras y eso es lo que nosotros estamos diciendo que es barbarie pura. Es volver a siglos atrás y es un problema que hoy pesa sobre toda la humanidad, no solamente sobre Palestina. Por estas razones y más vamos a concentración a las 18:30 en la explanada de la intendencia de Montevideo y vamos a marchar por 18 de julio hacia la Plaza Independencia, frente al monumento de Artigas.

No dejemos de hablar de Palestina. Hay que seguir hablando para que la gente no se olvide, porque ya no están en los grandes medios, pero sigue pasando.