Crisis en el Caribe: avión comercial casi choca con aeronave militar de EEUU frente a Venezuela

Un Airbus 320 de la compañía JetBlue y un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EEUU casi colisionaron frente a la costa de Curazao, cerca de Venezuela, lo que provocó una investigación por parte del Pentágono y funcionarios holandeses, informó este lunes la cadena CNN.
Según el reporte, el avión de pasajeros de JetBlue debió detener su ascenso para evitar a un avión cisterna de la Fuerza Aérea de EEUU que cruzaba su ruta con el transpondedor apagado.
"Recién nos cruzó un avión, a unos 8 kilómetros, o tal vez a 3 o 4, pero era un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EEUU y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso. Se dirigen hacia el noreste ahora. Se cruzaron directamente en nuestro camino (...) no tiene su transpondedor encendido. Es indignante", dice el piloto al controlador de tráfico aéreo, de acuerdo al audio divulgado por CNN.
Investigan reporte
El Comando Sur de EEUU dijo a la agencia RIA Novosti que estaba analizando el reporte.
"Estamos al tanto de los informes recientes sobre las operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y actualmente estamos revisando el asunto. Las tripulaciones militares son profesionales altamente capacitados que operan de acuerdo con los procedimientos establecidos y los requisitos aplicables del espacio aéreo. La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta y estamos trabajando a través de los canales apropiados para evaluar los hechos relacionados con la situación", comentó el comando.
El vuelo partió de la isla caribeña de Curazao, a unos 65 kilómetros al norte de Venezuela, y se dirigía a Nueva York el viernes.
Presión sobre Venezuela
EEUU lleva adelante un despliegue militar en el mar Caribe con varios buques de guerra y el portaaviones más grande el mundo en su presunto combate al narcotráfico desde Sudamérica.
Desde septiembre ha atacado a unas 20 embarcaciones que supuestamente transportaban droga, causando la muerte de más de 80 personas.
(Sputnik)