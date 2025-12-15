Crisis en el Caribe: avión comercial casi choca con aeronave militar de EEUU frente a Venezuela

Investigan reporte

El Comando Sur de EEUU dijo a la agencia RIA Novosti que estaba analizando el reporte.

"Estamos al tanto de los informes recientes sobre las operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y actualmente estamos revisando el asunto. Las tripulaciones militares son profesionales altamente capacitados que operan de acuerdo con los procedimientos establecidos y los requisitos aplicables del espacio aéreo. La seguridad sigue siendo una prioridad absoluta y estamos trabajando a través de los canales apropiados para evaluar los hechos relacionados con la situación", comentó el comando.

El vuelo partió de la isla caribeña de Curazao, a unos 65 kilómetros al norte de Venezuela, y se dirigía a Nueva York el viernes.

Una aeronave comercial y un avión de guerra de #EEUU estuvieron a segundos de colisionar en el aire cerca a las costas venezolanas.



Este incidente, provocado por el despliegue militar de la Casa Blanca, representa una grave amenaza para #Venezuela y América Latina.





Presión sobre Venezuela

EEUU lleva adelante un despliegue militar en el mar Caribe con varios buques de guerra y el portaaviones más grande el mundo en su presunto combate al narcotráfico desde Sudamérica.

Desde septiembre ha atacado a unas 20 embarcaciones que supuestamente transportaban droga, causando la muerte de más de 80 personas.

