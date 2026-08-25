EEUU e Irán habrían acordado tregua que incluye libre navegación por Ormuz

Estados Unidos e Irán lograron acuerdo sobre el alto el fuego que debe incluir la libre navegación por el estrecho de Ormuz, informaron a Sputnik fuentes militares paquistaníes y fuentes iraníes de los cuerpos de seguridad.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"El alto el fuego ha sido acordado e incluye la libre navegación por el estrecho de Ormuz", señalaron las fuentes.
Precisaron que el anuncio oficial al respecto se espera en los próximos días, así como el inicio de negociaciones y una ronda de reuniones técnicas, de acuerdo con el memorando de entendimiento de Islamabad.
El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, expresó este martes su esperanza de que se anuncie pronto la apertura de un corredor temporal para los buques en el estrecho de Ormuz, seguido de una solución permanente.
Ataques y cierre de Ormuz
Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran, con la mediación de Catar y Pakistán, un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
El Ejército iraní respondió con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Teherán también acusó a Washington de violar el memorándum sobre el cese de hostilidades.
(Sputnik)