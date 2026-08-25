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Política

contra la violencia

Tras robo al BROU de Pando, AEBU reclama mayor seguridad para funcionarios y clientes

El lunes por la tarde, un grupo de delincuentes asaltó la sucursal de Pando del BROU, lo que generó preocupación en AEBU por la seguridad.

Preocupa a AEBU seguridad tras robo en BROU de Pando.

Preocupa a AEBU seguridad tras robo en BROU de Pando.

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Ante el robo en la sucursal Pando del Banco República (BROU), el sindicato bancario reclamó mejores condiciones de seguridad para garantizar el trabajo de los funcionarios y la atención de los clientes. “Se trata de garantizar condiciones de trabajo seguras y de amparar la integridad física y emocional” tanto de funcionarios como de los clientes y usuarios.

Reclama, además, se convoque a un ámbito específico para continuar analizando estos temas.

El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) repudia el robo y expresa su solidaridad con las trabajadoras, los trabajadores y todas las personas que se vieron afectadas por el hecho.

Para el sindicato, “situaciones de esta naturaleza generan una profunda preocupación en quienes desarrollan sus tareas diariamente en las distintas dependencias del sistema financiero, especialmente quienes se encuentran en la atención al público y el manejo de dinero”.

Violencia y seguridad

Tras recordar que la violencia “constituye un problema social de carácter amplio”, entiende que su combate requiere “políticas públicas integrales, sostenidas y coordinadas para atender sus causas, fortalecer la prevención y proteger a las personas”.

En ese marco, agrega, “se encuadra nuestra seguridad como trabajadores, la de los usuarios y de la comunidad toda. Es una responsabilidad que debe ser abordada de manera integral y permanente, con recursos suficientes para prevenir y responder adecuadamente ante este tipo de situaciones”.

Recuerda que reiteradamente ha planteado la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad en el sistema financiero. “Esto requiere inversión, personal especializado, capacitación, tecnología, infraestructura adecuada y protocolos que permitan reducir los riesgos y proteger la integridad física y emocional de quienes trabajan y concurren a las instituciones financieras”.

Reclamo de recursos

Por eso entiende necesario que el Estado “destine mayores recursos presupuestales para atender esta inquietud y fortalezca las herramientas de prevención y seguridad en las dependencias de la banca oficial, como parte de una política más amplia frente al problema social de la violencia”.

Para AEBU “no se trata únicamente de proteger edificios o valores: se trata de garantizar condiciones de trabajo seguras y de amparar la integridad física y emocional de quienes sostienen el funcionamiento de los servicios financieros públicos, así como de los clientes y usuarios”.

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