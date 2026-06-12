El pueblo de Palestina y su lucha estuvieron presentes en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. Y en las propias narices de Donald Trump. En medio del espectáculo que homenajeaba los 250 años de la independencia, uno de los músicos sobre el campo de juego apareció luciendo la keffiyeh palestina.
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Palestina presente en la inauguración del Mundial en Estados Unidos y ante las narices de Trump
La aparición de la keffiyeh palestina sorprendió a millones de personas que en el mundo miraban la inauguración del Mundial en el territorio de EEUU.