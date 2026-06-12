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espectáculo

Palestina presente en la inauguración del Mundial en Estados Unidos y ante las narices de Trump

La aparición de la keffiyeh palestina sorprendió a millones de personas que en el mundo miraban la inauguración del Mundial en el territorio de EEUU.

Palestina en el Mundial.

Palestina en el Mundial.

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El pueblo de Palestina y su lucha estuvieron presentes en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. Y en las propias narices de Donald Trump. En medio del espectáculo que homenajeaba los 250 años de la independencia, uno de los músicos sobre el campo de juego apareció luciendo la keffiyeh palestina.

Sucedió en los primeros minutos del comienzo del espectáculo y el mundo entero pudo verlo. Se trataba de un espectáculo que homenajeaba la independencia para dar paso al fútbol. Un bastonero en el medio y a sus costados tamborileros. Unos rojos y otros azules. Y entre los rojos apareció el legendario pañuelo que los palestinos lucen con orgullo.

Deslucida inauguración

Fue lo más destacado de la presentación de la ceremonia, un acto corto y aburrido. Muy deslucido en comparación con las ceremonias anteriores en México y Canadá, las que tampoco se caracterizaron por el color y el glamour de campeonatos anteriores.

Posteriormente, actuaron el rapero Rema y las cantantes Lisa y Anitta, para dar paso al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.