Partido de los golazos: Inglaterra y Croacia igualan

El encuentro se abrió a los 12 minutos cuando el árbitro sancionó un claro penal a favor de Inglaterra. Harry Kane fue el encargado de ejecutarlo, pero el primer remate fue atajado por el golero croata. Sin embargo, el VAR determinó que se adelantó por lo que debió repetirse y ahí sí, el delantero no perdonó y la mandó a guardar.