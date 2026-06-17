Partido de los golazos: Inglaterra y Croacia igualan

En el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Estados Unidos, dio inicio al grupo L del Mundial con el choque de dos grandes equipos del fútbol europeo. Inglaterra enfrenta a Croacia, encuentro que es arbitrado por el francés Clément Turpin.
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El encuentro se abrió a los 12 minutos cuando el árbitro sancionó un claro penal a favor de Inglaterra. Harry Kane fue el encargado de ejecutarlo, pero el primer remate fue atajado por el golero croata. Sin embargo, el VAR determinó que se adelantó por lo que debió repetirse y ahí sí, el delantero no perdonó y la mandó a guardar.
Con el paso de los minutos el encuentro se emparejó y los croatas lograron salir del asedio. Cuando se jugaba el minuto 36, Perisic recibió la pelota dentro del área, enganchó de manera fantástica y tocó para la puerta del área en dónde apareció Baturina quien sacó un derechazo brutal para colgar la pelota en el ángulo.
A la primera parte le iban a quedar dos gritos de gol más. Un tiro de esquina al punto penal encontró nuevamente a Harry Keane que sin marca alguna, conectó de cabeza pata mandarla al fondo de la red.
Ya sobre el cierre de la primera parte, un pase frontal habilitó a uno de los delanteros croatas que bajó la pelota de gran forma para que apareciera Petar Musa quien sacó un potente remate para marcar nuevamente el empate en el marcador.
Inglaterra
Jordan Pickford,Ezri Konsa, Nico Orielle, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellignham; Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Mabukeke
DT: Thomas Tuchel
Croacia
Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josoko Gcardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.
DT: Zlatko Dali