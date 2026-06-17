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Sociedad Uruguay- | camiseta | Mundial

"Ultraelegante"

Camiseta de Uruguay fue elegida como la mejor del Mundial por importante medio de EEUU

El medio estadounidense The Washington Post destacó la celeste de Uruguay como la mejor camiseta entre las once más lindas del Mundial de Fútbol 2026.

Rodrigo Bentancur luce la elegante camiseta celeste de Uruguay.

Rodrigo Bentancur luce la elegante camiseta celeste de Uruguay.

 Enzo Santos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

The Washington Post eligió las once mejores camisetas del Mundial de Fútbol 2026 y la ganadora, según el ranking elaborado por la reconocida periodista de moda Ashley Fetters Maloy, fue la celeste de Uruguay, calificada como “ultraelegante” por la especialista.

“Nadie puede competir con la primera camiseta de Uruguay, es ultraelegante”

A su vez, destacó el cuello y botones blancos que transforman el uniforme en una camisa; Nike se inspiró en la equipación usada en los Juegos Olímpicos de 1924, cuando la selección uruguaya consiguió su primera estrella.

“Parece algo que podría usar un joven príncipe o un niño francés: dos de las poblaciones más elegantes del planeta”, sentenció la periodista de moda.

El podio de las camisetas más lindas del mundial lo completan Alemania (2°) y España (3°).

Las mejores camisetas del Mundial 2026 según The Wahington Post

1° Uruguay (titular)

2° Alemania (titular)

3° España (alternativa)

4° Sudáfrica (alternativa)

5° Curazao (alternativa)

6° Escocia (alternativa)

7° Irán (titular)

8° Senegal (titular)

9° Túnez (tercera)

10° Bélgica (alternativa)

11° Arabia Saudita (titular)

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