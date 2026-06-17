Camiseta de Uruguay fue elegida como la mejor del Mundial por importante medio de EEUU

The Washington Post eligió las once mejores camisetas del Mundial de Fútbol 2026 y la ganadora, según el ranking elaborado por la reconocida periodista de moda Ashley Fetters Maloy, fue la celeste de Uruguay, calificada como “ultraelegante” por la especialista.
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“Nadie puede competir con la primera camiseta de Uruguay, es ultraelegante”
A su vez, destacó el cuello y botones blancos que transforman el uniforme en una camisa; Nike se inspiró en la equipación usada en los Juegos Olímpicos de 1924, cuando la selección uruguaya consiguió su primera estrella.
“Parece algo que podría usar un joven príncipe o un niño francés: dos de las poblaciones más elegantes del planeta”, sentenció la periodista de moda.
El podio de las camisetas más lindas del mundial lo completan Alemania (2°) y España (3°).
Las mejores camisetas del Mundial 2026 según The Wahington Post
1° Uruguay (titular)
2° Alemania (titular)
3° España (alternativa)
4° Sudáfrica (alternativa)
5° Curazao (alternativa)
6° Escocia (alternativa)
7° Irán (titular)
8° Senegal (titular)
9° Túnez (tercera)
10° Bélgica (alternativa)
11° Arabia Saudita (titular)