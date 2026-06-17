"La vivienda es una política de Estado": entregaron 49 viviendas en Durazno

Módulos habitacionales cedidos por UPM

Las viviendas fueron construidas a partir de módulos habitacionales cedidos por UPM al ministerio en 2021. Posteriormente, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) los transformó en soluciones habitacionales permanentes. El proyecto contempla un total de 52 unidades, de las cuales 49 fueron entregadas en esta etapa, mientras que las tres restantes se encuentran en proceso de adecuación para cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos por la norma UNIT 200.

Durante la ceremonia, Paseyro destacó que la concreción de esta obra fue posible gracias al trabajo sostenido entre diferentes administraciones e instituciones. Recordó que las obras comenzaron en mayo de 2025 y valoró que, poco más de un año después, las familias puedan acceder a sus nuevos hogares.

"Todos sabemos que la vivienda, hemos aprendido, es una política de Estado, y eso es muy importante", expresó la ministra, quien subrayó además el trabajo conjunto entre organismos públicos, gobiernos departamentales, empresas y organizaciones sociales.

La vivienda constituye un derecho

Paseyro sostuvo que el acceso a la vivienda constituye un derecho y señaló que el desafío no termina con la entrega de las llaves. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la convivencia y consolidar la vida comunitaria en el nuevo barrio. “Para conformar comunidad tenemos que poner un poquito todos de cada uno”, señaló.

Por su parte, el intendente Felipe Algorta resaltó la importancia del trabajo interinstitucional y reconoció el esfuerzo de los equipos técnicos involucrados en el proyecto. "Seguramente sea lo correcto trabajar a nivel interinstitucional, ese es el camino sin lugar a duda, pero no quiere decir que sea el más fácil", afirmó.

El jefe comunal destacó además la presencia de las autoridades nacionales en el territorio y consideró que esa cercanía permite acelerar la llegada de soluciones para la población. Algorta valoró el impacto de la iniciativa para las familias beneficiarias y para el desarrollo del barrio, aunque reconoció que aún persisten desafíos habitacionales, especialmente para los hogares afectados por inundaciones. "Nuestro compromiso de hoy no es solamente inaugurar oficialmente este barrio, sino que empieza realmente hoy, para lograr esa convivencia ciudadana que tenemos que lograr en todo el país", concluyó.