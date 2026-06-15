Peñarol busca al "10" de Deportivo Maldonado y le apunta al retorno de un zaguero

Peñarol comprará la ficha de Arezo

Matías Arezo es un futbolista importante para Peñarol. Es el goleador de un mal semestre del club y si bien tuvo reticencias de Diego Aguirre con su regreso, continuará en el club.

Su contrato vence a fines de junio y es por eso que Ignacio Ruglio ya decidió comprarle definitivamente la ficha a Gremio, dueño del 50% de la misma.

Gremio quiere recuperar los US$ 3.500.000 que invirtió en el delantero uruguayo de 23 años, cuando le compró su parte de la ficha a Granada de España y Peñarol se la va a comprar.

Dos nombres en carpeta

Además de comprar la ficha de Arezo, Peñarol busca reforzar su plantel con otros jugadores. En la zaga, además del zaguero de Junior de Barranquilla Lucas Monzón, aparece otro nombre que en el aurinegro conocen bien. Guzmán Rodríguez tuvo poca actividad en el último semestre en Red Bull Bragantino de Brasil y en Peñarol buscan que regrese para la segunda mitad del año. Habrá que esperar unos días para saber si se concreta la vuelta del muy buen zaguero uruguayo.

Otro que está en agenda según informó este lunes Carve Deportiva, es el volante de Deportivo Maldonado Maximiliano Noble. El jugador fernandino fue de los mejores del Torneo Apertura y el mirasol abrirá negociaciones en los próximos días con los dirigentes de Maldonado.

Finalmente, se espera el retorno de Jonathan Rodríguez para saber como se encuentra después de una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago. Si está bien, seguramente jueve los próximos seis meses en Peñarol.