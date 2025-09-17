Bergara dijo que "el salario no se toca" y que la situación de la IMM es "sólida"

"El salario no se toca"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo este martes que las medidas de recortes de gastos anunciadas la semana pasada, en el marco de un plan de eficiencia de la comuna y por el que se espera un ahorro cercano a los 19 millones de dólares, no afectará los salarios de los trabajadores.

“El salario no se toca. Estamos hablando de medidas que tienen que ver con horas extras, compensaciones a la tarea, algunas asignaciones de funciones, extensiones horarias”, dijo Bergara.

Además, remarcó que esto se hará en diálogo con Adeom, y descartó que implique una afectación a las tareas de la IM.

Bergara también acotó que “el grueso del impacto de las medidas” recaerá sobre “la reducción en los pagos de los contratos con empresas y proveedores de alto porte, con una disminución del 10% por seis meses, una postergación por seis meses del subsidio al boleto y la eliminación de algunas exoneraciones a los grandes espectáculos”.