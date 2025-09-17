Fase final del genocidio: Israel empezó su ofensiva terrestre contra los palestinos en Gaza

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", afirmó Defrin en una rueda de prensa virtual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/thesniperx15/status/1968024288684122593&partner=&hide_thread=false Imágenes de vehículos blindados pesados de transporte de personal (APC), tanques Merkava Mk. 4 y otros equipos de la 98ª División 'Ha-Esh' de las FDI entrando en la ciudad de Gaza.@OSINTWarfare https://t.co/Bqta3Cmmde pic.twitter.com/pSsHkLVqxq — THE SNIPER (@thesniperx15) September 16, 2025

Los ataques recrudecidos durante la noche del martes combinaron 37 bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad.

El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama.

Decenas de miles de desplazados y hogares destruidos en el enclave

Según los cálculos de Defensa Civil de la Franja de Gaza, alrededor de 75 mil personas se han quedado sin hogar en la capital desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques.

Además, Defensa Civil calcula que 150 mil personas han tenido que huir hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan para tomar la ciudad.

Y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por su parte, calcula que 48 mil personas se han desplazado desde ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja solo entre el sábado y este lunes.

Desde mediados de agosto y hasta el 15 de septiembre, se han registrado más de 190 mil desplazamientos, según la OCHA.

Más datos que estremecen

* 65 mil muertes en menos de dos años de invasión, cifra que puede multiplicarse por 10 según datos de la ONU.

* 428 muertes por hambre, entre ellas 146 niñas y niños.

* Solo un 18% del territorio queda libre de control militar o de órdenes de evacuación.

El jefe del Estado Mayor israelí reprochó al Gobierno que no tiene plan. El único plan es arrasar una ciudad, controlar militarmente la Franja y expulsar a dos millones de personas. Gaza arde, y con ella el derecho internacional.