Mundo genocidio | Israel | Gaza

Los tanques de Israel arrasan lo que queda

Fase final del genocidio: Israel empezó su ofensiva terrestre contra los palestinos en Gaza

Mientras la ONU declaraba que Israel comete genocidio contra el pueblo palestino, las FDI iniciaron la ofensiva terrestre en el enclave. "Gaza arde", escribió el ministro de Defensa israelí.

Con la entrada de los tanques a Gaza, Israel inicia la fase final del genocidio del pueblo palestino.

Por Redacción Caras y Caretas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron este martes su anunciada ofensiva terrestre sobre la ya devastada Franja de Gaza, el mismo día en que la Comisión Internacional Investigadora de la ONU declaró que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino.

"Gaza arde", escribió en X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a primera hora del martes 16 de setiembre, tras una escalada de los bombardeos del Ejército a lo largo de la noche contra la capital palestina, donde aún quedan cientos de miles de civiles.

La ofensiva terrestre en ciudad de Gaza, iniciada para acabar con milicianos de Hamás, según la versión de Israel (calcula que hay entre 2.000 y 3.000) durará varios meses, adelantó el vocero de las FDI, Effie Defrin.

"Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más", afirmó Defrin en una rueda de prensa virtual.

Los ataques recrudecidos durante la noche del martes combinaron 37 bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad.

El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama.

Decenas de miles de desplazados y hogares destruidos en el enclave

Según los cálculos de Defensa Civil de la Franja de Gaza, alrededor de 75 mil personas se han quedado sin hogar en la capital desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques.

Además, Defensa Civil calcula que 150 mil personas han tenido que huir hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan para tomar la ciudad.

Y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por su parte, calcula que 48 mil personas se han desplazado desde ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja solo entre el sábado y este lunes.

Desde mediados de agosto y hasta el 15 de septiembre, se han registrado más de 190 mil desplazamientos, según la OCHA.

Más datos que estremecen

* 65 mil muertes en menos de dos años de invasión, cifra que puede multiplicarse por 10 según datos de la ONU.

* 428 muertes por hambre, entre ellas 146 niñas y niños.

* Solo un 18% del territorio queda libre de control militar o de órdenes de evacuación.

El jefe del Estado Mayor israelí reprochó al Gobierno que no tiene plan. El único plan es arrasar una ciudad, controlar militarmente la Franja y expulsar a dos millones de personas. Gaza arde, y con ella el derecho internacional.

