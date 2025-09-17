Interpol busca a uruguayo que desapareció hace una semana en Argentina.

La Dirección Nacional de Interpol emitió un llamado a la población para dar con el paradero de Mathías Espínola Olivieri, un joven uruguayo de 27 años que viajó a Córdoba, Argentina, por una supuesta oferta laboral y del que no se tienen noticias desde el pasado martes 9 de setiembre.
Pérdida de contacto
Espínola partió hacia Argentina el 5 de setiembre tras vender su moto para financiar su estadía. Según relataron sus familiares, mantenía contacto con ellos hasta que el martes anunció a su madre que planeaba regresar a Uruguay. Desde ese momento no volvió a comunicarse.
Última pista en Argentina
Las autoridades confirmaron que el joven había reservado una habitación en el Hotel Alvear de Córdoba, aunque nunca llegó a ocuparla. Ese dato se convirtió en la última referencia concreta que se tiene sobre sus movimientos antes de desaparecer.
Interpol y la familia de Espínola solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.