Bianchi, la "izquierda merluza" y la polémica con Gerardo Caetano

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi manifestó su indignación, señalando:

"Por fin se 'sacó la careta'. Fui agredida y 'humillada' por él en reiteradas oportunidades. Y muchos compañeros de partido no lo querían ver. Nunca es tarde. Que se diga politólogo no me molesta; sí que se considere 'historiador'". Bianchi añadió, en un tono crítico: "¿Quién cree que es usted? Por lo pronto a Luis no lo conoce. La soberbia de la 'izquierda merluza'; para 'caviar' no da".