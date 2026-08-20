Bordaberry busca prisión domiciliaria a presos de Domingo Arena y genera polémica

Según se detalla, la mencionada solicitud deberá presentarse ante un juez, quien dará lugar a que sea la Fiscalía la que controle “si se dan los presupuestos con respecto a la edad exigida para otorgarla y la antigüedad de inicio de consumación del hecho”. A partir de allí sería el juez quien “dispondrá preceptivamente la prisión domiciliaria con independencia de cualquier otro requisito establecido”.

“El régimen de prisión domiciliaria previsto será aplicable a todos los procesos con independencia del texto normativo por el que se tramitan”, detalla la iniciativa.

El análisis y la sorpresa

En paralelo al intenso tratamiento de la Rendición de Cuentas, este aditivo cosechó el primer apoyo. Fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi quien expresó a través de su cuenta de X: “Coincido con Pedro Bordaberry. Tengo pronto el proyecto de ley”. Desde la bancada de Diputados de su partido, sin embargo, aún no se ha “tomado posición”. Concretamente, el representante Pablo Abdala indicó que se espera mantener una reunión para marcar una visión conjunta sobre el tema.

Desde Cabildo Abierto aún no se conocen reacciones respecto del aditivo recientemente presentado. El diputado Álvaro Perrone dijo que no hará comentarios hasta este jueves, cuando el aditivo se vote en cámara. Días atrás el líder del partido, Guido Manini Ríos, recogió a través de su cuenta de X los dichos de Bordaberry con respecto a que el FA “no tienen los huevos” para avanzar en la prisión domiciliaria para los detenidos en Domingo Arena. A través de la red social el exsenador enfatizó que “lamentablemente tampoco los tuvieron blancos y colorados para votar nuestro proyecto que hubiera dado la prisión domiciliaria a quienes son víctimas de una infame venganza”.

El FA está en contra de la propuesta del diputado Jorge. La representante Inés Cortés definió a la iniciativa como “demagogia pura”. Desde el Partido Independiente, el diputado Gerardo Sotelo también confirmó que no votará la propuesta.