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Política elección | resultados |

¿Dónde ganaron y dónde perdieron?

Lo que dejó la elección en Brasil y la comparación con los resultados de 2022

El avance del Partido Liberal en el Sudeste definió la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula en una elección con 33 millones de ausentes.

Lula y Bolsonaro: los resultados de la primera vuelta de la elección en Brasil

Lula y Bolsonaro: los resultados de la primera vuelta de la elección en Brasil
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Por Redacción de Caras y Caretas

La consolidación de los datos oficiales emitidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil permite trazar un diagnóstico preciso sobre la evolución del comportamiento del electorado brasileño entre la primera vuelta de 2022 y la reciente jornada electoral. El análisis de los resultados evidencia una reconfiguración de la correlación de fuerzas políticas a nivel nacional y en los principales centros urbanos del país.

Inversión de liderazgo en el resultado nacional

En las elecciones presidenciales de 2022, la candidatura encabezada por Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores se impuso en la primera ronda con el 48,43% de los votos válidos, superando por más de cinco puntos porcentuales al entonces presidente Jair Bolsonaro, quien alcanzó el 43,20%. Ese escenario le otorgó al oficialismo progresista una ventaja inicial de más de 5,2 millones de sufragios en el arranque hacia el balotaje.

En contraste, el proceso electoral actual confirmó un vuelco en el liderazgo del escrutinio. La candidatura del Partido Liberal, representada por Flávio Bolsonaro, obtuvo el primer lugar nacional con el 47,03% de los sufragios válidos. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cosechó el 45,16% de los apoyos. Este resultado ubica a la oposición conservadora con una ventaja de 1,87 puntos porcentuales —equivalente a más de dos millones de votos— sobre el mandatario en ejercicio, reduciendo la brecha global y alterando el punto de partida hacia la segunda vuelta.

Crecimiento de la oposición y nuevo mapa territorial

El crecimiento del espacio conservador se consolidó con un avance territorial significativo, principalmente a través de la ampliación de márgenes en el Sudeste del país. Mientras que en 2022 el estado clave de Minas Gerais funcionó como pivote al darle la victoria a Lula da Silva por el 48,29% frente al 43,60% del espacio conservador, en la contienda actual la correlación se invirtió en favor del Partido Liberal, que se atribuyó la victoria estatal con más del 48% de las preferencias.

Un fenómeno similar ocurrió en el estado de São Paulo, el mayor colegio electoral nacional, donde la ventaja del espacio bolsonarista se expandió del 47,71% registrado en 2022 a superar el 51,9% en esta primera vuelta. Río de Janeiro, feudo político del clan opositor, ratificó su alineamiento conservador con el 53% de los votos.

Por otro lado, la distribución regional del respaldo al Partido de los Trabajadores mantuvo su núcleo duro en el Nordeste, donde Lula volvió a imponerse en los nueve estados que integran la región con porcentajes que rondaron el 65% de promedio, destacando picos superiores al 70% en Piauí. Sin embargo, la ventaja obtenida en la zona norte y noreste no logró compensar el avance de la derecha en los centros industriales del Sudeste y en el Sur del país, donde la candidatura del Partido Liberal sobrepasó el 60% de los sufragios en estados como Santa Catarina y Paraná.

Polarización extrema y niveles de abstención

En lo que refiere a la estructura del sistema de partidos, ambos comicios ratificaron un escenario de altísima polarización. La concentración del voto entre las dos fórmulas principales ascendió al 92,19% de los votos válidos en esta elección, superando levemente el 91,63% registrado en 2022. Las fuerzas independientes y terceras vías volvieron a quedar rezagadas a porcentajes marginales sin capacidad de disputar el paso a la definición presidencial.

En tanto, la abstención electoral se mantuvo prácticamente inalterada como una constante estructural del sistema brasileño. En esta primera vuelta, la no participación alcanzó el 21,08% del padrón —lo que representa a aproximadamente 33,4 millones de electores que no acudieron a las urnas—, un guarismo alineado con el 20,95% registrado en la primera ronda de 2022 y que convierte a los ausentes en el verdadero tercer bloque decisivo de cara al balotaje.

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