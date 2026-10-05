Lo que dejó la elección en Brasil y la comparación con los resultados de 2022

Crecimiento de la oposición y nuevo mapa territorial

El crecimiento del espacio conservador se consolidó con un avance territorial significativo, principalmente a través de la ampliación de márgenes en el Sudeste del país. Mientras que en 2022 el estado clave de Minas Gerais funcionó como pivote al darle la victoria a Lula da Silva por el 48,29% frente al 43,60% del espacio conservador, en la contienda actual la correlación se invirtió en favor del Partido Liberal, que se atribuyó la victoria estatal con más del 48% de las preferencias.

Un fenómeno similar ocurrió en el estado de São Paulo, el mayor colegio electoral nacional, donde la ventaja del espacio bolsonarista se expandió del 47,71% registrado en 2022 a superar el 51,9% en esta primera vuelta. Río de Janeiro, feudo político del clan opositor, ratificó su alineamiento conservador con el 53% de los votos.

Por otro lado, la distribución regional del respaldo al Partido de los Trabajadores mantuvo su núcleo duro en el Nordeste, donde Lula volvió a imponerse en los nueve estados que integran la región con porcentajes que rondaron el 65% de promedio, destacando picos superiores al 70% en Piauí. Sin embargo, la ventaja obtenida en la zona norte y noreste no logró compensar el avance de la derecha en los centros industriales del Sudeste y en el Sur del país, donde la candidatura del Partido Liberal sobrepasó el 60% de los sufragios en estados como Santa Catarina y Paraná.

Polarización extrema y niveles de abstención

En lo que refiere a la estructura del sistema de partidos, ambos comicios ratificaron un escenario de altísima polarización. La concentración del voto entre las dos fórmulas principales ascendió al 92,19% de los votos válidos en esta elección, superando levemente el 91,63% registrado en 2022. Las fuerzas independientes y terceras vías volvieron a quedar rezagadas a porcentajes marginales sin capacidad de disputar el paso a la definición presidencial.

En tanto, la abstención electoral se mantuvo prácticamente inalterada como una constante estructural del sistema brasileño. En esta primera vuelta, la no participación alcanzó el 21,08% del padrón —lo que representa a aproximadamente 33,4 millones de electores que no acudieron a las urnas—, un guarismo alineado con el 20,95% registrado en la primera ronda de 2022 y que convierte a los ausentes en el verdadero tercer bloque decisivo de cara al balotaje.