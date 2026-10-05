"La relación con los países vecinos ha sido la misma con uno o con otro gobierno", afirmó Orsi

Balance de las elecciones

Consultado sobre un cambio de época en el continente, el presidente señaló que “hasta ahora los ejemplos que hemos tenido de elecciones en otros países han ido en ese sentido”. En cuanto al vínculo con gobiernos de la región dijo que “la afinidad o los conocimientos que uno tenga con la persona” al frente del gobierno “no pueden interferir en lo que son las relaciones entre países”. El presidente se diferenció del Frente Amplio en cuanto al compromiso con Lula: la fuerza política es la fuerza política y el gobierno es el gobierno”.

“Llegado el momento vamos a ver los resultados pero, yo desearía por supuesto una región cada vez más integrada, es decir, que no seamos solo cuatro” en el Mercosur “sino que seamos más”, destacó Orsi.

“Mientras los partidos, las tendencias de derecha, izquierda, centro lleguen por la vía electoral, tenemos que decir que las reglas de juego se están respetando y eso es positivo”, resaltó. “Cuidar las reglas de juego democrático, que las instituciones funcionen, da garantía a futuro y la alternancia es parte de la vida normal de nuestros países”, analizó. “Porque el péndulo se mueve”, complementó.

“En el mundo occidental, donde hay pluralidad de partidos, lo que se está dando es una insatisfacción permanente” donde “casi todos los gobiernos suben y caen” y ha hecho “que algunos partidos caigan y no aparezcan más”, evaluó Orsi sobre el resultado.

“No hay que subestimar al ciudadano” sobre una posible pérdida de principios sino que “lo que la gente está necesitando los gobiernos no lo estamos pudiendo resolver y eso hace que la gente pruebe con un partido y con otro, como una forma normal”, opinó. “Lo bravo son las interrupciones del proceso democrático”, concluyó.

Centro terapéutico

La rueda de prensa del presidente sucedió en la comunidad terapéutica Bethania, Canelones, en un convenio con el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). La organización de la sociedad civil se vió envuelta en polémica durante setiembre por denuncias de usuarios y trabajadores del área social, de que los referentes del centro (adictos “recuperados”) consumen drogas con los usuarios que están en rehabilitación.

El presidente señaló que su visita se da en un momento en el que “se está desarmando” la alerta roja por frío y estamos en una etapa de evaluación “desde fuera del Estado, con las organizaciones que están en los temas de rehabilitación, reinserción o de ayuda” saber “cómo ven el futuro inmediato viene muy bien”. En la visita conversaron sobre “las fortalezas que tuvo el proceso del Sinae para “que el trabajo siga siendo más eficiente de lo que ha sido hasta ahora”, complementó.

La continuidad de la atención a las personas en situación de calle “se está analizando” por el Ministerio de Desarrollo Social y las intendencias “de acá me llevo alguna idea que me permite reafirmar cuál es el camino correcto”, afirmó Orsi. Por ejemplo “trabajar la libertad con responsabilidad, los derechos y las obligaciones”, agregó. Es importante “la experiencia de años de quienes han trabajado y que por suerte se viene replicando en varias partes del país”, sostuvo.

Carambula a Palestina

El gobierno definió que enviará al exintendente frenteamplista Marcos Carámbula como embajador a Ramallah, la capital de Palestina. Sobre la designación Orsi declaró que Carámbula “es un compañero de fierro” y alguien a quien le tiene “mucha confianza” y rescató “la sensibilidad y el espíritu de articulación”.

El trámite formal “va a quedar para los próximos meses o el año que viene”, puntualizó. “Uruguay sigue en la posición histórica de dos Estados para dos pueblos” aunque actualmente “estamos en una situación muy complicada, que ojalá se resuelva rápido”, concluyó.