Diálogo social: Pit-Cnt propone sustituir aporte patronal por pago por ganancias

Propuestas para seguridad

"Nosotros ya tenemos propuestas, que salieron del congreso de la central, votadas por unanimidad, en un documento de 13 páginas que establece los puntos fundamentales que se deberían discutir donde se habla de la primera infancia, de los cuidados, de la discapacidad y además de los tres puntos que se tocaron en el plebiscito: volver a los 60 años para jubilarse, aumentar jubilaciones mínimas e ir eliminando el lucro en la seguridad social, sobre lo que tenemos varias propuestas", agregó.

Un punto que preocupa al Pit-Cnt es el financiamiento de la seguridad social. Según Clavijo "es imposible discutir una mejora de protección social, porque lo que falta es que se aporte de diferentes maneras, porque el aporte que tenemos en Uruguay, de trabajadores y empresarios, es obsoleto en el mundo". A su juicio "es imposible sostener eso porque en el mundo viene bajando el tema de la empleabilidad. Por eso hay que discutir primero para la seguridad social y con la plata que hay como la vamos redistribuir para hacerla más equitativa, mas protectora y que no sea repartir la miseria".

Finanzas y aporte

Sobre las propuestas de financiamiento sostuvo que el Pit-Cnt no es partidario de "poner impuestos". Indicó que "con las nuevas tecnologías, los cambios en el mundo del trabajo, las ganancias que tienen las empresas, en particular las multinacionales, han venido creciendo". En ese sentido precisó que "hay empresas uruguayas que tienen muy buenos ingresos y no tiene que ver con la empleabilidad porque a veces tienen pocos trabajadores. Nosotros decimos: no es lo mismo una empresa grande que una chica en el sentido del ingreso. ¿Deberían aportar lo mismo? No. Vamos a vincular a la ganancia y ahí se evita que las empresas digan que al aporte patronal es muy alto y no lo puedo pagar, en ese caso estarían aportando por la ganancia y no por los trabajadores".

En segundo lugar, agregó, "hay que ver que hay grandes empresas con los mismos ingresos. Un gran productor rural, un sojero, genera la misma cantidad de ingresos que una gran superficie. Vemos que un sojero tiene la misma ganancia con tres o cuatro empleados y mucha maquinaria y sin embargo la gran superficie tiene 200 trabajadores, entonces debería aportar más el sojero. A la gran superficie habría que hacerle una quita para que siga manteniendo a sus trabajadores. Se matan dos pájaros de un tiro: se mejoran los ingresos a la seguridad social y se genera más empleo".

En consecuencia, el aporte "no sería por la cantidad de trabajadores sino por la ganancia: si tiene más ganancia va a aportar más y si tiene poca va a a portar menos. Sería lo más justo y lo más equitativo".

"Es algo novedosos pero en el mundo ya se viene pensando en ese sentido. y estaría bueno que acá se pudiera discutir. Y se corta aquello de que se quieren poner más impuestos. No hablamos de poner más impuestos hablamos de sustituir uno por otro", subrayó.